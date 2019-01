Twitch - MontanaBlack ist jetzt einer der weltweit größten Streamer

Der Deutsche MontanaBlack ist jetzt einer der größten Streamer weltweit. Zum Anfang des Jahres gelang ihm der Einstieg in die Top 10 auf Twitch. Insgesamt kann er derzeit knapp 30.000 Abonnenten aufweisen.

Er ist einer der kontroversesten aber gleichzeitig auch erfolgreichsten Streamer Deutschlands und jetzt sogar auch weltweit: Marcel "MontanaBlack" Eris gehört nun den zehn größten Figuren auf Twitch.

Wie durch den Statistikdienst TwitchStats hervorgeht, befindet sich MontanaBlack derzeit auf Platz 6 der größten Streamer der Welt. Zum Zeit der Veröffentlichung dieses Artikels verfügte er über stolze 29.335 Abonnenten.

Enormes Wachstum für MontanaBlack

MontanaBlacks kurzfristige Sperre von Twitch scheint ihm alles andere als geschadet zu haben, besonders das Wachstum in den ersten Tagen dieses Jahres ist beeindruckend. Am 01. Januar knackte er die Marke von 20.000 Abonnenten, am 05. Januar wurden die 24.000 Abonnenten erreicht. Zwei Wochen später könnte bereits die 30.000 durchbrochen werden.

Der zweitgrößte Streamer aus Deutschland ist übrigens Gronkh, der auf insgesamt 13.715 Abonnenten kommt. Weltweit erreicht er damit den 17. Platz.

