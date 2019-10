Twitch - MontanaBlack denkt darüber nach, die Plattform zu verlassen

Obgleich sich an der Länge seines Banns trotz Nachfrage nichts getan hat, bleibt wohl der bittere Beigeschmack, dass nicht alle Streamer mit der Plattform vollends zufrieden sind. Immer wieder wird der Support kritisiert. Wie sich das auf die Zukunft von Twitch auswirkt und wie sich der Einzelne deshalb entschließt, bleibt abzuwarten.

Mal eine frage an die Community Findet ihr auch,dass ich als einer der größten streamer der Welt von Twitch nach 4 Tagen mal eine Antwort auf meine Mail bekommen sollte... oder meint ihr ich stell mich nur an.

Doch viel schlimmer scheint die Tatsache zu sein, dass ihm danach einfach niemand mit Rat und Tat zur Seite steht. Der Twitch-Support sei demnach ganze 4 Tage untätig gewesen und hätte auf keine seiner Mails geantwortet, wie er in einem Posting klarstellt:

Er spricht also über andere Plattformen und dass er nicht abgeneigt wäre zu wechseln, würde es passende Alternativen zu Twitch geben. Größter Kritikpunkt sei der Umgang mit den Regeln und Strafen, die seines Erachtens nach nicht sonderlich durchdacht erscheinen. Während einige Streamer immer wieder Regelwidriges in ihren Streams veranstalten würden, hätte bei ihm ein kleiner Ausraster im Stream eines Kollegen zum Bann geführt, obwohl Eris nicht einmal wusste, dass dieser live sei.

Ehrliche Worte an euch pic.twitter.com/ZN9T3w5uth

Bislang ist der Kanal von Marcel Eris nicht wieder online. In der Zwischenzeit denkt der Streamer darüber nach, die Plattform zu verlassen. Er spricht innerhalb eines aktuellen Twitter-Postings über die Zustände auf Twitch und teilt seine Gedanken hinsichtlich der Plattform mit.

Der Twitch-Star MontanaBlack88 hat vor einiger Zeit eine Bannstrafe auf der Streaming-Plattform hinnehmen müssen. Dieser 7-Tage-Bann führte schließlich dazu, dass die Verantwortlichen bei Twitch den Kanal des erfolgreichsten Streamers der Welt (gemessen an der aktiven Abonnentenzahl) deaktivierten.

