Twitch - Laut Dr. Disrespect sei Apex Legends zu stark auf unerfahrene Spieler zugeschnitten

Einer der unterhaltsamsten Wutausbrüche von Dr. Disrespect ereignete sich vor Kurzem während einer Runde „Apex Legends“. Als er durch das Triple-Take-Scharfschützengewehr getötet wurde, brach der Ärger aus dem Streamer heraus. Laut ihm sei der Battle-Royale-Titel viel zu stark auf unerfahrene Spieler zugeschnitten.

Dr. Disrespect ist einer der bekanntesten auf Twitch-Streamer der Welt und vor allem für seine berüchtigten Wutausbrüche bekannt, die in regelmäßigen Abständen seine Zuschauer unterhalten.

Eines der Lieblingsspiele des Docs ist der Battle-Royale-Titel Apex Legends von Respawn Entertainment und Electronic Arts. Erst vor wenigen Tagen haben die Entwickler dazu die mittlerweile 3. Season eingeläutet und neben einem neuen Champion sowie einer frischen Waffe außerdem eine zweite Karte veröffentlicht.

Wenig verwunderlich also, dass der Streamer derzeit wieder voll in seinem Element ist und die neuen Inhalte ausgiebig testet. Es überrascht aber auch nicht, dass dabei wieder der eine oder andere Wutausbrauch mit einhergeht.

Der nächste Wutausbruch

Vor zwei Tagen wurde der Doc von einem Gegner mit dem Triple-Take-Scharfschützengewehr erschossen. Dabei handelt es sich um die am einfachsten zu verwendende Waffe in seiner Klasse, was Dr. Disrespect zur Weißglut brachte. Laut ihm sei „Apex Legends“ von Respawn viel zu stark auf unerfahrene Spieler zugeschnitten worden. Außerdem spreche der Titel das falsche Publikum an.

Als er aus der Battle-Royale-Runde ausschied, bezeichnete er die Waffe als „Trainingsrad für Scharfschützen“, während er sich tobend über den aktuellen Stand des Spiels beschwerte.

„Das Triple-Take besitzt Stützräder an der Seite und spielt Babymusik durch ein Walkie-Talkie“, schrie er seine Zuschauer durch den Monitor an. „Es ist erbärmlich! All diese Spiele sind nur dafür da, um die kleinen Rehe zu füttern, oder? Es gibt Schafe und dann gibt es Wölfe - und irgendwie liebt es die Entwicklung in diesen Spielen, sich nur um diese kleinen Schafe zu kümmern!“

Doch seine Ausführungen treibt der Doc in seiner Wut noch weiter:

„Diese armen kleinen Schaffe, die in einer Prärie auf einer Farm gefangen sind, haben Hunger! 'Vielleicht sollten wir sie auch füttern, werfen wir ihnen einfach etwas hinein, sie sind so süß!' Das macht mich krank!“

Aufgrund seiner scheinbar nicht mehr enden wollenden Wut entschied der Streamer schließlich in der restlichen Zeit seines Streams keine Sekunde länger „Apex Legends“ zu spielen und lieber Donations vorzulesen und mit seinen Fans zu interagieren.

Gerechtfertigte Kritik an Apex Legends?

Wie seht ihr die angesprochene Kritik an dem Battle-Royale-Shooter? Hat Dr. Disrespect mit seiner Aussage recht und die Entwickler konzentrieren sich mit ihrem Spiel tatsächlich zu stark auf unerfahrene Spieler? Oder findet ihr es gut, dass Anfänger gerade durch einfachere Waffen ebenfalls eine bessere Chance haben, den einen oder anderen Kill abzustauben? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.

