Twitch - Immer mehr verlassen Twitch: Destiny-Streamer KingGothalion wechselt zu Mixer

In diesem Jahr hat Twitch einige Streamer an die aufstrebende Konkurrenz Mixer verloren, der Microsoft-Streaming-Plattform. Nachdem der größte Twitch-Streamer Ninja (Tyler Blevins) den Anfang machte, ist vor wenigen Tagen der ehemalige CS:GO-Profispieler Shroud (Michael Grzesiek) hinterhergezogen. Doch das sollte noch nicht alles für dieses Jahr sein.

Nun hat ein weiterer Twitch-Streamer seinen Wechsel bekannt gegeben. KingGothalion (Cory Michael), der für seine Destiny-Streams bei seinen Zuschauern bekannt und beliebt ist, verlässt Twitch und streamt fortan nur noch auf Mixer. Er kam zuletzt auf über eine Millionen Follower auf Twitch.

Seine Ankündigung hat er im letzten Twitch-Stream und nochmal über Twitter publiziert. Hier erklärt er seine Gründe für den Umzug:

„Ich saß da und dachte, es wäre eine harte Entscheidung, aber eigentlich war ganz easy peasy. Ich glaube daran, dass die engere Zusammenarbeit mit Microsoft und Xbox uns nicht nur helfen wird, uns zu entwickeln, sondern sie wird auch das vorantreiben, was wichtig für den Kanal ist, was Gutes tun in Gaming betrifft.“

Unter anderem kennt man Gothalion nämlich durch seine Spendenstreams, in denen er zum Beispiel für das St. Jude's Children's Research Hospital für die Krebsforschung Geld gesammelt hat.

