Twitch - DrDisrespect wird von einem Zuschauer als Opa bezeichnet, das ist seine Reaktion

Der bekannte Twitch-Streamer Herschel „Guy“ Beahm IV, besser bekannt als DrDisrespect, verdankt seinen großen Erfolg unter anderem seinem selbst geschaffenen Charakter, samt schwarzer Vokuhila-Perücke, Sonnenbrille, taktischer Weste und dem beeindruckenden Schnurrbart namens „Slick Daddy“.

Der ehemalige Community Manager bei Sledghammer Games geht in seinen Streams gänzlich in seiner Rolle als DrDisrespect auf. Entsprechend reagiert der 37-Jährige, wenn er von seinen Zuschauern nicht mit dem gebotenen Respekt behandelt wird.

Twitch DrDisrespect meint, Ninjas Mixer-Deal sei ein schlechter Schachzug

Ein Beispiel für eine solche Eskalation fand erst vor Kurzem in einem Stream zu Ubisofts Taktik-Shooter Ghost Recon: Breakpoint statt.

„Getting tires grandpa“, schrieb ein Zuschauer in den Chat. Als der Streamer die Bermerkung entdeckte, las er diese mit einem spöttichen Ton vor und ging dabei vollkommen in seiner Rolle als Doc auf:

„Right now I'd jump kick you right in your f*****g skinny a** chest, and you wouldn't do "s**t about it“.