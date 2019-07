Twitch - DrDisrespect spricht zum ersten Mal über seinen E3-Bann

Es ist mehrere Wochen her, dass Guy Beahm aka. DrDisrespect einen großen Fehltritt auf Twitch begangen hat und dafür kurzzeitig verbannt wurde. Nachdem die Strafe nun aufgehoben wurde und der Staub sich gelegt hat, meldet sich Beahm zurück und entschuldigt sich bei den Betroffenen.

„Als wir auf der E3 gefilmt haben, haben wir ganz klar die Gesetze und die Folgen des Filmens auf der Toilette vergessen, weil sie ehrlich gesagt einfach nicht in unseren Köpfen vorhanden waren. Wir waren so in unserer E3-Reise versunken, dass wir ein wenig blind dem gegenüber geworden sind, was okay ist und was nicht. Wir hatten keine schlechten Intentionen und ich denke, dass das ziemlich offensichtlich war, wenn man das Ganze gesehen hat. [...] Stellvertretend für die Marke DrDisrespect entschuldige ich mich dafür.“