Twitch - DrDisrespect meint, Ninjas Mixer-Deal sei ein schlechter Schachzug

Er äußerte sich bereits vor einiger Zeit zum Wechsel und dem potenziellen Erfolg auf der neuen Plattform Mixer . Hier führte er an, dass Ninjas Zahlen deutlich sinken werden, während mehr Streamer zu Mixer wechseln müssten, um die Plattform zu vitalisieren.

„Niemand ist auf Mixer. Twitch ist, wo es jetzt an diesem Zeitpunkt steht. Zuschauerzahlen, Sponsoren, Kampagnen. Es ist, wo es ist. Lasst uns Klartext reden. Da (bei Mixer) gibt es nicht viel zu sehen.“

Aufgrund seiner Verbindungen kenne er nähere Details zum Deal, was ihn darauf schließen lässt, dass es keine gute Idee sei. Er führt das Ganze sogar aus und erklärt, warum er nicht nach Mixer wechseln würde:

Der kontroverse Streamer DrDisrespect erklärte jüngst in einem seiner Livestreams auf Twitch, dass er nähere Informationen zum Deal kenne. Er hält dies für einen schlechten Zug seitens Ninja.

So oder so schien der Wechsel recht reibungslos zu verlaufen, immerhin konnte Ninja beim ersten Stream auf Mixer hohe Zuschauerzahlen verbuchen. Doch nicht alle halten den Bruch mit Twitch für eine gute Idee.

Zwar gibt es immer mal wieder Instanzen, die über den Deal Bescheid wissen möchten, doch genau Zahlen wurden von offizieller Seite aus nicht genannt. So wurde bereits spekuliert, ob sich der Deal nicht insgesamt auf 100 Millionen US-Dollar beläuft, während andere bis zu 8 Millionen US-Dollar anführen.

