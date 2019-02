Twitch - DrDisrespect kritisiert Fortnite, es sei wie Teletubbies

Der vielseits beliebte und kontrovers diskutierte Twitch-Streamer DrDisrespect, der früher als Community Manager noch Call of Duty betreute, hat eine ganz ausgefallene Meinung zu so manchen Spieler. Lange Zeit selbst ein passionierter Spieler vom Battle-Royale-Titel Fortnite, nimmt er inzwischen kein Blatt vor dem Mund, um seinen Frust über das Spiel auszudrücken.

Twitch MontanaBlack stellt neuen Zuschauerrekord auf

In seinem jüngsten Stream vergleicht er das Spiel allem voran mit der Kinderserie Teletubbies:

Er fährt fort und meint: ''Fortnite ist eine Modeerscheinung'', es würde in nicht mal einem Jahr aussterben, da die Leute nicht damit identifiziert werden möchten. Weiter erklärt er, dass Aspekte wie die weiten Strecken im Spiel zu störend seien, während Bloom-Effekte in einem Shooter keinen Sinn ergeben würden. Außerdem sei der RNG (Random Number Generator) störend, der die Schüsse der Spieler zu willkürlich ankommen ließe.

Kurze Erklärung des RNG: Jeder Schuss hat eine gewisse Inaccuracy, also einen Streuradius, wenn man also vermeintlich irgendwo hinzielt, dann kann es auch daneben gehen, weil das RNG sagt, “das war im Kreis ganz oben links” und somit am Körper vorbei. In der Praxis sieht es also so aus, dass einige Schüsse einfach nicht beim Gegner ankommen.