Twitch - DrDisrespect kündigt seine große zweite Rückkehr an

Der berühmtberüchtigte Streamer DrDisrespect wird heute Abend auf Twitch zurückkehren. Nach seinem Bann im Rahmen der E3 2019 ist dies seine erste Live-Übertragung. In einem Video - passend zu seiner Rückkehr - macht er schon jetzt reichlich Wirbel um den Auftritt.

DrDisrespect alias Guy Beahm, der nach einem Skandal auf der E3 2019 von der Plattform verbannt wurde, kehrt wieder zurück.

Passend dazu gibt es schon jetzt einen Trailer, der auf die erneute Rückkehr des Doktors aufmerksam machen soll. Mit den entsprechenden Szenen aus seinen Livestreams und von seinen virtuellen Siegen, dürfte das bei den Fans da draußen auch auf jeden Fall klappen.

Wann kehrt DrDisrespect auf Twitch zurück?

Der Livestream von DrDisrespect soll bereits heute, am 08. Juli 2019, gegen 20 Uhr deutscher Zeit, stattfinden. Am 09. Juli 2019 legt er gleich mit einem Stream weiter nach, während der Rest der Woche größeren Event-Übertragungen gewidmet sein wird.

Fraglich bleibt noch, ob DrDisrespect als Persona zu den Vorfällen auf der E3 sprechen wird. Guy Beahm, der den exzentrischen Gamer vor der Kamera mimt, hatte sich bereits in einem langen Schreiben an die Community und an die Betroffenen entschuldigt.

DrDisrespect kehrt heute Abend nicht zum ersten Mal mit einem Paukenschlag auf Twitch zurück. Schon Anfang 2018 startete er nach langer Pause einen Stream. Damals war eine vermeintliche Affäre der Grund für die Pause, in der der Mann hinter der Fassade versucht hat, seine Ehe zu retten.