Twitch - Donald Trump hat jetzt einen eigenen Twitch-Kanal

Ursprünglich wurde Twitch als Streaming-Plattform für Gamer bekannt. Mittlerweile werden hier nicht mehr nur Spiele gestreamt, sondern im Großen und Ganzen vor allem Marketing in allen möglichen Bereiche betrieben.

Dass Donald Trump soziale Medien wie beispielshalber Twitter sehr aktiv nutzt, um seine Meinung zu äußern oder politische Gegner zu polarisieren, dürfte mittlerweile bekannt sein. Unklar ist aber, für welche Zwecke Trump seinen Twitch-Kanal in der Zukunft nutzen wird. Sicherlich wird dies aber nicht die letzte Wahlkampf-Veranstaltung gewesen sein, die unter anderem über Twitch angeschaut werden konnte.

Am gestrigen Donnerstag, den 10. Oktober streamte Trump mit dem Demokraten Bernie Sanders eine Veranstaltung im US-Bundesstaat Minnesota via Twitch. Derzeit verfügt der Kanal über 45.955 Follower und 202.658 Gesamtaufrufe.

Vor allem unter Gamern dürfte die Livestreaming-Plattform Twitch mittlerweile nicht mehr wegzudenken sein. Zwar gibt es noch andere Anbieter, allerdings dominiert Twitch den Markt in diesem Segment mit einem Marktanteil im 3. Quartal 2019 von mehr als 75 Prozent deutlich.

