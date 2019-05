Twitch - Diese kostenlosen Spiele gibt es im Mai 2019 für Prime-Mitglieder

In diesem Monat gibt es für alle Mitglieder von Twitch Prime einmal mehr vier Spiele gratis. Das Angebot gilt für den aktuellen Monat Mai in 2019. Unter anderem dürft ihr euch auf die „Majesty Master Collection“ freuen.

Prime-Abonnenten, die ihr Twitch-Konto mit Amazon Prime verbunden haben, erhalten im Monat Mai via Twitch Prime wieder frische Gratis-Games. Falls ihr über Amazon Prime verfügt und euer Konto noch nicht mit Twitch verbunden habt, solltet ihr darüber nachdenken – es lohnt sich!

Unter anderem könnt ihr euch in diesem Monat die „Majesty Master Collection“ vom renommierten Entwickler Paradox Interactive sichern. Dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, das mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel hat, aber immer noch viel Spielspaß bietet.

Die neuen Spiele sind zwischen dem 01. Mai 2019 und dem 03. Juni 2019 erhältlich. Sobald ihr sie euch über die Twitch-App gesichert habt, behaltet ihr sie für immer.

Neue Geschenke für Prime-Mitglieder im Mai 2019

Die folgenden vier Games könnt ihr euch bei Twitch Prime herunterladen:

The Little Acre

Whispering Willows

Stealth Bastard Deluxe

Majesty Master Collection

Aktueller Loot für Mai 2019

Neben kostenlosen Games erhaltet ihr außerdem regelmäßig Geschenke in Form von Ingame-Loot für verschiedene Spiele wie unter anderem „League of Legends“, „Call of Duty: Black Ops 4“ und „Apex Legends“.

Bis 03. Mai: FINAL FANTASY XIV Online

Bis 06. Mai: Call of Duty: Black Ops 4 Anpassungsbundle

Bis 06. Mai: Warface: "Herren – Nanosuits" – Paket

Bis 14. Mai: League of Legends: Summoner’s Crown Capsule

Bis 22. Mai: Path of Exile: Kosmetikpaket: Violett

Bis 22. Mai: Paket Swann – Maschine für StarCraft 2

Bis 24. Mai: SMITE: Gladiator-Paket

Bis 29. Mai: World of Tanks: Carepaket Delta

Bis 31. Mai: TGT: Sonderauflagen

Bis 25. Juni: Arena-Deck: Boros-Legion

Bis 24. September: Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft

Ihr habt noch kein Twitch Prime? Dann könnt ihr hier teilnehmen:

