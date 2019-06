Twitch - Diese kostenlosen Spiele gibt es im Juni 2019 für Prime-Mitglieder

In diesem Monat gibt es für alle Mitglieder von Twitch Prime einmal mehr vier Spiele gratis. Das Angebot gilt für den aktuellen Monat Juni in 2019. Unter anderem dürft ihr euch auf das Dodgeball-Abenteuer! „Stikbold! A Dodgeball Adventure“ freuen.

Prime-Abonnenten, die ihr Twitch-Konto mit Amazon Prime verbunden haben, erhalten im Monat Juni via Twitch Prime wieder frische Gratis-Games. Falls ihr über Amazon Prime verfügt und euer Konto noch nicht mit Twitch verbunden habt, solltet ihr darüber nachdenken – es lohnt sich!

Unter anderem könnt ihr euch in diesem Monat das 2D-Plattform- und Tower Defense-Spiel „Aegis Defenders“ von Guts Department sichern. Zum anderen steht für euch das Dodgeball-Abenteuer! „Stikbold! A Dodgeball Adventure“ bereit.

Die neuen Spiele sind zwischen dem 03. Juni 2019 und dem 02. Juli 2019 erhältlich. Sobald ihr sie euch über die Twitch-App gesichert habt, behaltet ihr sie für immer.

Neue Geschenke für Prime-Mitglieder im Juni 2019

Diese folgenden vier Games könnt ihr euch bei Twitch Prime herunterladen:

Aegis Defenders

Stikbold!

10 Second Ninja X

Metronomicon

Aktueller Loot für Juni 2019

Neben kostenlosen Games erhaltet ihr außerdem regelmäßig Geschenke in Form von Ingame-Loot für verschiedene Spiele wie unter anderem „League of Legends“, „World of Tanks“ und „Starcraft II“.

Bis 28. August: League of Legends: Monthly Rift Rewards

Bis 28. Juni: World of Tanks: Care Package Echo & Captured King Tiger Tank

Bis 09. Juli: StarCraft II: Vorazun: Nerazim Bundle

Bis 25. September: Nintendo Switch Online Membership

Bis 14. Juni: Crunchyroll: 30 Day Pass

Bis 25. Juni: Arena Boros Legion Deck

Bis 24. Juni: Path of Exile: Devine Cosmetic Bundle

Bis 11. Juni: Call of Dutx: Black Ops 4: Customization Bundle 2

Bis 11. Juni: Warface: NeoN Punk Bundle

Bis. 18. Juni: RuneScape & Old RuneScape Membership

Bis 27. Juni: Prince of Darkness Hades Bundle

Bis 12. Juni: 10% Rabatt auf Twitch Merch für Prime Mitglieder

Ihr habt noch kein Twitch Prime? Dann könnt ihr hier teilnehmen:

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.