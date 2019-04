Twitch - Diese kostenlosen Spiele gibt es im April 2019 für Prime-Mitglieder

In diesem Monat gibt es für alle Mitglieder von Twitch Prime vier Spiele gratis. Das Angebot gilt für den aktuellen Monat April in 2019. Unter anderem dürft ihr euch auf den interaktiven Film „Her Story“ freuen.

Prime-Abonnenten, die ihr Twitch-Konto mit Amazon Prime verbunden haben, erhalten im Monat April via Twitch Prime wieder frische Gratis-Games. Falls ihr über Amazon Prime verfügt und euer Konto noch nicht mit Twitch verbunden habt, solltet ihr darüber nachdenken - es lohnt sich!

Unter anderem könnt ihr euch den interaktiven Film „Her Story“ sichern. Dieser konzentriert sich auf eine Reihe von sieben verschiedenen, fiktionalen Polizeivernehmungen aus dem Jahre 1994.

Die aktuellen Spiele sind noch bis zum 30. April 2019 erhältlich. Sobald ihr sie euch über die Twitch-App gesichert habt, behaltet ihr sie für immer.

Twitch Ninja verliert 90 Prozent seiner Abonnenten

Neue Geschenke für Prime-Mitglieder im April 2019

Die folgenden vier Games könnt ihr euch bei Twitch Prime herunterladen:

InnerSpace

Her Story

Joggernauts

Keep in Mind: Remastered

PS4 & Xbox Neue Spiele bei PS Plus, Games with Gold, Humble Monthly und Twitch Prime im April 2019

Aktueller Loot für April 2019

Neben kostenlosen Games erhaltet ihr außerdem regelmäßig Geschenke in Form von Ingame-Loot für verschiedene Spiele wie unter anderem „League of Legends“, „Call of Duty: Black Ops 4“ und „Apex Legends“.

Bis 3. April: League of Legends Loot

Bis 10. April: Starcraft 2 Spielinhalt

Bis 12. April: NBA 2K19 Spielinhalt

Bis 12. April: TGT Spielinhalt

Bis 18. April: Neverwinter Spielinhalt

Bis 18. April: Apex Legends Spielinhalt

Bis 24. April: Smite Spielinhalt

Bis 29. April: COD: Black Ops 4 Spielinhalt

Bis 30. April: World of Tanks Spielinhalt

Bis 3. Mai: FF XIV Online Spielinhalt

Bis 6. Mai: Warface Spielinhalt

Bis 24. September: Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft

Ihr habt noch kein Twitch Prime? Dann könnt ihr hier teilnehmen:

© Space Mace / Graffiti Games

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.