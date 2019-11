Twitch - Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Dr. Disrespect erhält lautstarken Besuch von seiner Tochter

Offenbar hat Dr. Disrespect sein Entertainment-Talent an seine Kinder weitergegeben. Immerhin sorgte der spontane Gastauftritt seiner kleinen Tochter in seinem Twitch-Stream für jede Menge Unterhaltung bei den Zuschauern.

In seinem aktuellen 24-Stunden-Stream auf Twitch hatte Dr. Disrespect einen Ehrengast vorzuweisen. Für wenige Minuten schlich sich seine Tochter in die heilige Streaming-Arena des Schnurrbart tragenden Entertainers und musste Rede und Antwort für ihr Erscheinen stehen.

Ein kleiner Eindringling

Auf Twitter teilte Dr Disrespect, der dort inzwischen über 1,2 Millionen Follower zählt, einen Clip aus einer seiner letzten Übertragungen, in dem seine kleine Tochter für kurze Zeit den Twitch-Stream übernimmt. Herschel „Dr Disrespect“ Beahm forderte anschließend seine unrechtmäßig eingetretene Tochter dazu auf, eine Gruselgeschichte zu erzählen, die kurz danach zugab, sich heimlich hineingeschlichen zu haben.

Dabei beharrte Beahm darauf, dass sie die Geschichte möglichst angsteinflößend erzählen soll. Also handelte die Geschichte von Dr Disrespect in einem gruseligen Schloss. Da die Story jedoch nur zähfließend voranschritt, entschloss sich Beahm seinen kleinen Gast wieder aus der Arena zu manövrieren.

Anschließend zeigte die Kleine offenbar, was ihr Vater in seinen Streams gut und gerne mal vorlebt: Mit erhobener Stimme droht sie ihm an, ihm den Hintern zu versohlen und dann sogar auf ihn zu, naja – zu kacken. Der folgende kleine, emotionale Ausbruch zwang Dr. Disrespect sogar die „Security“ zu rufen, die mit dem aufgebrachten Mädchen offenbar so ihre Probleme hatten. Alles für die Show eben. Den Clip könnt ihr unterhalb dieser News finden.