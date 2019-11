Twitch - 5 neue Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im November 2019

Im November 2019 gibt es gleich fünf verschiedene Gratis-Games im Prime-Abo. Wir verraten euch, welche Spiele das sind und welcher Ingame-Loot euch zudem erwartet.

Wenn ihr über ein Abo bei Amazon Prime verfügt, dann habt ihr automatisch die Möglichkeit, euer Twitch-Konto mit dem Prime-Abo von Amazon zu verbinden. Diese Verbindung bietet neben den Vorteilen, die ihr ohnehin schon von Amazon erhaltet (wie Prime Video und mehr), weitere Goodies.

Sehr begehrt sind in jedem Monat die Gratis-Games, die dem Abo beiliegen. Ähnlich wie mit Xbox Live Gold oder PlayStation Plus bietet Twitch entsprechende Spiele an, die ihr einmal in Empfang nehmen und dann dauerhaft euer Eigen nennen könnt. Aber welche Spiele gibt es im November 2019?

Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im November 2019

Diese folgenden fünf Games könnt ihr euch bei Twitch Prime nun herunterladen und spielen:

Darksiders 2: Deathinitive Edition

Planet Alpha

Sword Legcy Omen

Turmoil

Double Cross

Diese Spiele stehen bis zum 02. Dezember 2019 zum Download zur Verfügung und können anschließend von euch behalten werden.

Zudem erhaltet ihr folgenden Ingame-Loot und mehr:

Ingame-Loot und mehr

PUBG Mobile: Infiltrator Pants (Angebot endet am 14. November)

League of Legends: TFT Little Legends

Twitch Prime Bundle

World of Tanks: Care Package Juliett & Captured King Tiger Tank

Rocket League: Exclusive Wheels, Engine Audio, & Decal

Mobile Legends Bang Bang: Starlight + Lunox & Hanabi Bundle

KOF ALLSTAR: 10x Battle Card Tickets

Rainbow Six Siege: Exclusive Jackal Operator Set

Twitch Sings: Skeleton Outfit

Dauntless: Scare Tactics Weapon Skin

RuneScape: Premium Currency Pack

Ihr habt noch kein Twitch Prime? Dann könnt ihr hier teilnehmen:

