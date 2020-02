Twitch - 5 neue Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Februar 2020

Im Februar 2020 gibt es fünf verschiedene Gratis-Games im Prime-Abo. Wir verraten euch, welche Spiele das sind und welcher Ingame-Loot euch zudem erwartet.

Wenn ihr über ein Abo bei Amazon Prime verfügt, dann habt ihr automatisch die Möglichkeit, euer Twitch-Konto mit dem Prime-Abo von Amazon zu verbinden. Diese Verbindung bietet neben den Vorteilen, die ihr ohnehin schon von Amazon erhaltet (wie Prime Video und mehr), weitere Goodies.

Sehr begehrt sind in jedem Monat die Gratis-Games, die dem Abo beiliegen. Ähnlich wie mit Xbox Live Gold oder PlayStation Plus bietet Twitch entsprechende Spiele an, die ihr einmal in Empfang nehmen und dann dauerhaft euer Eigen nennen könnt. Aber welche Spiele gibt es im Februar 2020?

Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Februar 2020

Diese fünf Games gibt es im Februar 2020 und können ab heute heruntergeladen werden.

American Fugitive

Desert Child

Narcos: Rise of the Cartels

Steredenn

White Night

Gratis-Spiele für Prime-Mitglieder im Januar 2020

Diese Games gab es im Januar 2020. Fünf davon könnt ihr euch sogar noch heute herunterladen.

Dandara (bis 3. Februar)

(bis 3. Februar) Anarcute (bis 3. Februar)

(bis 3. Februar) Kingdom: New Lands (bis 3. Februar)

(bis 3. Februar) A Normal Lost Phone (bis 3. Februar)

(bis 3. Februar) Splasher (bis 1. Februar)

(bis 1. Februar) Enter the Gungeon (bis 1. Februar)

(bis 1. Februar) Ape Out (bis 1. Februar)

(bis 1. Februar) Witcheye (bis 1. Februar)

(bis 1. Februar) Gato Roboto (bis 1. Februar)

(bis 1. Februar) Heave Ho (bis 1. Februar)

Diese Spiele stehen bis Anfang Februar 2020 zum Download zur Verfügung und können anschließend von euch behalten werden.

Zudem erhaltet ihr folgenden Ingame-Loot und mehr:

Ingame-Loot und mehr

Super Bowl Pack (Angebot endet 2. Mai)

PUBG: Pilot Crate (Angebot endet 27. Feb.)

World of Tanks: Care Package Mike & Captured King Tiger Tank (Angebot endet 27. Feb.)

Destiny 2: SUROS Regime Exotic Bundle Drop (Angebot endet 26. Feb.)

Black Desert Mobile: Dual Good Black Stone Chest (Angebot endet 13. Feb.)

Raid: Shadow Legends - 3 Epic Skill Tomes & 40 Greater Potion (Angebot endet 10. Feb.)

Rainbow Six Siege: Twitch Operator Set (Angebot endet 24. Feb.)

Fortress M: 300 Missile Dot Shards & More (Angebot endet 6. Feb.)

Ring of Elysium: Prime Exclusive Skins (Angebot endet 20. Feb.)

Echo Device & 3 Golden Keys (Angebot endet 16. März)

Caustic: Geometric Anomaly (Angebot endet 7. Feb.)

Unlock the Heartbreaker Weapon Skin (Angebot endet 20. Feb.)

Free 7-Day Affinity and Credit Boosters (Angebot endet 18. Feb.)

(PS4) CONTRA: ROGUE CORPS - Character skins and more (Angebot endet 6. Feb.)

Path of Exile: Purple Bundle (Angebot endet 6. Feb.)

RuneScape: Exclusive New Umbral Pack (Angebot endet 4. Feb.)

League of Legends: Mystery Skin Permanent (Angebot endet 6. Feb.)

Teamfight Tactics: Mystery Little Legend and Emote (Angebot endet 6. Feb.)

Rocket League: Exclusive Goal Explosion and More (Angebot endet 26. Juni)

Mobile Legends Bang Bang: Alpha & Minotaur Bundle (Angebot endet 13. Feb.)

Free Properties in GTA Online (Das Angebot gilt nur für kurze Zeit)

Get the Polished Copper Still and Collector's Bag (Das Angebot gilt nur für kurze Zeit)

Fallout 76: Prime Holiday Bundle (Angebot endet 3. Feb.)

Get Your Liliana’s Legion Deck! (Angebot endet 10. Feb.)

Minion Masters: Accursed Army DLC (Angebot endet 5. Feb.)

Beachtet bitte, dass das Angebot an unterschiedlichen Terminen endet.

Starterpakete

World of Tanks Starter Pack (Angebot endet 19. Mai)

Warframe Starter Pack (Angebot endet 18. Mai)

World of Warships Starter Pack (Angebot endet 19. Mai)

TERA Starter Pack (Angebot endet 19. Mai)

