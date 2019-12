Twitch - 23 Tage durchzocken: Streamer stellt neuen Weltrekord auf

Wir kennen es doch alle: Finden wir ein Spiel richtig, richtig gut, kann es schon mal passieren, dass man mehr oder weniger versehentlich die ganze Nacht durchzockt. Was ein Twitch-Streamer nun jedoch geleistet hat, bricht sogar einen Weltrekord.

Streamer Andrew „GiantWaffle“ Bodine hat kürzlich einen neuen Weltrekord aufgestellt – und zwar im Dauerzocken. Via Streaming auf Twitch hat es der US-Amerikaner geschafft, innerhalb von 30 Tagen sage und schreibe 572 Stunden Spielzeit anzuhäufen.

Neuer Weltrekord durch Streamvember 2019

Im Namen des Streamvember startete GiantWaffle seinen Weltrekordversuch. Das Ziel: Innerhalb eines Monats den bestehenden Rekord von 569 bestehenden Spielstunden brechen, den bis dato Streamer JayBigs aufstellte. Dafür streamte Bodine jeden Tag allerdings „nur“ 19 Stunden lang, um der dauerhaften Zockerei körperlich standhalten zu können.

Insgesamt spielte er so mehr als 570 Stunden beziehungsweise 23 Tage am laufenden Band mit nur wenigen Schlaf- und Erholungsstunden zwischen den einzelnen Streaming-Abschnitten. Nur mit einem völlig umgestellten Lebens- und Schlafrhythmus sowie einem konsequenten Plan konnte der Texaner das Maximum aus sich herausholen.

10.000 Abonnenten-Schwelle überschritten

Offenbar haben sich die Bemühungen sogar ausgezahlt, denn GiantWaffle zählt seit dem Streamvember einige Subs und Abonnenten mehr. Außerdem sind die Zuschauerzeiten in dieser Zeit immens angestiegen. Dass dieser Einsatz derartige Früchte trägt, war allerdings zu erwarten, Kontinuität scheint nämlich eines der Erfolgsrezepte größerer Twitch-Streamer zu sein.

Gesund war diese Aktion allerdings keineswegs und wir raten tunlichst davon ab, sich einer derart langen Gaming-Session auszusetzen. Denn mit wenigen Worten macht Bodine klar, was ihm in den letzten Wochen am meisten gefehlt hat:

„Ich liebe Schlaf“.

Trotz unterhaltsamer Titel wie „Death Stranding“, „Red Dead Redemption 2“ oder „Luigi's Mansion 3“, die GiantWaffle in den letzten Wochen spielte, geht eben einfach nichts über eine gute Mütze Schlaf und die holt der 26-Jährige nach vier Wochen nun endlich nach.