TV - Supernatural: Staffel 15 wird Ende der Serie sein

Die bis heute erfolgreiche Serie „Supernatural“ wird mit der 15. Staffel enden. Das verkündeten die Stars der Show zur Trauer vieler Fans auf Twitter. Doch ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern aus der Vergangenheit ist bereits angekündigt!

„The road so far ...“ nimmt bald ein Ende. Jared Padalecki, Misha Collins und Jensen Ackless, die drei Hauptdarsteller der erfolgreichen The CW-Serie „Supernatural“ verkündeten vor Kurzem auf Twitter, dass die Show mit ihrer 15. Staffel in die letzte Runde gehen wird. Dies brachte große Enttäuschung für Fans und Zuschauer, doch versprechen die Schauspieler eine letzte Staffel mit epischem Ende, großen Überraschungen und die Rückkehr einiger altbekannter Gesichter.

Alles Gute hat ein Ende

Für viele war es wirklich erstauntlich, dass „Supernatural“ nach ganzen 14. Staffeln immer noch von Folge zu Folge Qualität und interessante Handlungsstränge produzieren konnte. Doch scheinen sich die Menschen vor und hinter der Kamera einig zu sein, dass alles Gute auch mal ein Ende haben muss. Und so verkündeten die drei Hauptdarsteller der Serie, Jared Padalecki (Sam), Jensen Ackless (Dean) und Misha Collins (Castielle) in einem emotionalen Video auf Twitter, dass die Serie mit ihrer kommenden 15. Staffel zu Ende gehen wird.

Natürlich ist dies eine harte Nachricht für alle Fans, die den Abenteuer der Winchester-Brüder treu seit 2005 gefolgt sind, doch versprechen die Schauspieler, dass das Ende einen würdigen Abschluss für die Geschichte finden wird. Neben epischen letzten Folgen wird die Rückkehr einiger Fan-Favoriten versprochen, unter anderem Jeffrey Dean Morgan, der den Vater der Brüder darstellt und uns vor Kurzem noch als Negan in „The Walking Dead“ das Leben zur Hölle machte.

Obwohl „Supernatural“ durchgehend gute Zuschauerquoten und Kritiken verzeichnen konnte, wurde aus der geplanten Spin-off-Serie, „The Wayward Sisters“, leider schlussendlich doch nichts. Die Produktion wurde nur nach wenigen Folgen eingestellt.

Ob der angekündigte Schluss der Serie jedoch endgültig sein wird, bleibt abzuwarten. Da wir uns momentan in einer Renaissance der Serien befinden und so ziemlich alle alten Klassiker neu aufgesetzt werden, ist es unserer Einschätzung nach nur noch eine Frage der Zeit, bis wir Sam, Dean, Castielle und Co. wieder auf unserem Bildschirm sehen werden.

Die 15. und letzte Staffel von „Supernatural“ startet im Herbst 2019 in den USA. In Deutschland wird noch auf einen Termin für die 14. Staffel gewartet, die auf dem Sender ProSieben Maxx ausgestrahlt wird.