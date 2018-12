Total War: Three Kingdoms - Überarbeitetes Diplomatie-System vorgestellt

Das Strategiespiel Total War: Three Kingdoms zählt zweifelsohne zu den spannendsten PC-Exklusivtiteln des kommenden Jahres. Jetzt haben die Entwickler von Creative Assembly das überarbeitete Diplomatie-System vorgestellt. Damit sollen die ohnehin komplexen Spielmechaniken noch stärker verfeinert werden.

Fans von Strategiespielen fiebern bereits dem Release von Total War: Three Kingdoms von Creative Assembly entgegen. Auch der nunmehr 12. Hauptteil der beliebten Reihe setzt auf intensive, rundenbasierte Schlachten. Dabei wartet das Spiel allerdings auch mit einem neuen Diplomatie-System auf, welches die Entwickler jetzt vorgestellt haben.

Ein mächtiges Werkzeug für findige Spieler

In Total War: Three Kingdoms schicken euch die Entwickler nach China, in dem ihr in der Haut von elf verschiedenen Fraktionen das Kaiserreich einen müsst. Neben einem stark verbesserten rundenbasierten Kampfsystem spielt der diplomatische Strategie-Teil abermals eine wichtige Rolle, um als Sieger aus den gewaltigen Schlachten hervorzugehen.

Auch das Diplomatie-System hat Creative Assembly stark erweitert, um den Spielern ein mächtiges Werkzeug an die Hand zu geben. So sollt ihr mit den neuen Möglichkeiten mehr Einfluss auf eure Widersacher haben.

Bei der Verhandlung mit anderen Anführern könnt ihr nun auch Hilfsgüter, Personal oder Lebensmittelbestände in die Gespräche einfließen lassen und euren Kontrahenten sogar Teile eures Reiches anbieten, um einen Konflikt zu vermeiden.

Ob ihr geschickt verhandelt oder die anderen Kriegsherren durch nachdrückliche Forderungen zu Zugeständnissen zwingt, liegt dabei ganz an euch und eurem Verhandlungsgeschick. Dabei bleibt es euch überlassen, ob ihr Beziehungen aufbauen, Meinungen manipulieren oder Koalitionen und mächtige Allianzen formen wollt, um eurem ultimativen Ziel näherzukommen.

Total War Three Kingdoms soll am 07. März 2019 für den PC erscheinen und eine ähnlich umfangreiche Kampagne bieten, wie seine gefeierten Vorgänger.