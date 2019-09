Tomb Raider-Film - Zweiter Teil steht offenbar schon mit Starttermin fest

Es ist, als würde diese Meldung wie aus dem Nichts kommen. Eine Fortsetzung des „Tomb Raider“-Films mit Alicia Vikander scheint bereits in Arbeit zu sein und der Starttermin liegt in gar nicht allzu weiter Ferne.

Der Tomb Raider-Film hat die Fans ein wenig gespalten zurückgelassen. Manche Kritiker sahen Angelina Jolies Interpretation von Lara Croft als absoluten Klassiker an und gaben Vikander daher kaum eine Chance, sich als neue Croft zu beweisen. Das Ergebnis im Box Office lässt sich beim im Jahre 2018 erschienen Film aber sehen: Mit geschätzten Produktionskosten in Höhe 90-106 Millionen US-Dollar, hat der Film stolze 274,7 Millionen US-Dollar eingenommen.

Fortsetzung bereits in Arbeit?

Dennoch stand ein zweiter Teil irgendwie nie richtig zur Debatte. Bis heute, wie sich nun herausstellt. Das Onlinemagazin Deadline berichtet exklusiv, dass ein zweiter Teil mit Regisseur Ben Wheatley in Arbeit ist. Wheatley hatte erst kürzlich an seinen Filmen „Kill List" und „Free Fire" gearbeitet und befindet sich aktuell in der Post-Production zu seinem Film „Rebecca".

Unterstützt wird Wheatley durch Graham King als Producer und Amy Jump, die das dazugehörige Skript des Films schreiben wird. Alicia Vikander steht als Schauspielerin der Lara Croft selbstverständlich ebenfalls fest. Der Film soll bereits am 19. März 2021 erscheinen. Das wäre von der Bekanntgabe des Films bis zu dessen tatsächlicher Veröffentlichung ein Zeitfenster von nur eineinhalb Jahren.