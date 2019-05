THQ Nordic - Publisher kauft die deutschen Entwickler Piranha Bytes auf

In der Gaming-Branche tut sich wieder einiges. THQ Nordic, die schon seit 2018 fleißig neue IPs und Studios aufkaufen, haben sich nun nach Deutschland gewandt. Hier haben sie die Macher von Spielen wie „ELEX“ oder „Gothic“, Piranha Bytes, unter ihre Fittiche genommen.

Der Publisher THQ Nordic hat die offizielle Übernahme des deutschen Entwicklerstudios Piranha Bytes bekannt gegeben. Demnach würde der Konzern nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch sämtliche Lizenzen an den Spielen des Studios übernehmen. Darunter zählen Games wie ELEX, die Gothic- oder Risen-Reihe.

Elex Die Bestie von Piranha Bytes

Damit wird Piranha Bytes zu einer Tochtergesellschaft von THQ Nordic und wird künftig unter deren Banner an neuen Games werkeln. Das Team bleibt weiterhin bestehen und darf auch weiter im Ruhrpott verweilen, wie es in einem kurzen FAQ in der Pressemitteilung von THQ Nordic verraten wird.

THQ Nordic wird also als Publisher die Distribution und das Marketing für kommende Games übernehmen. Passend zur Ankündigung gab es auch schon einen kleinen Ausblick auf mögliche Projekte. Auf die Frage hin, ob damit ein ELEX 2 im Raum stehen würde, antworteten die Verantwortlichen mit „Ratet mal“.

Elex 2 Nachfolger scheinbar bereits in Arbeit

Jedoch wollen sie sich aktuell noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und Remakes zu „Gothic“ oder „Risen“ inoffiziell anteasern. Wir dürfen allerdings auf die künftigen Pläne von THQ Nordic und Piranha Bytes gespannt sein. Mit der neuen Power im Rücken könnte das deutsche Studio einen ganz neuen Aufwind bekommen.