Terminator: Dark Fate - Erste Szenenbilder zum neuen Schwarzenegger-Film erschienen

He’s back! Im kommenden „Terminator: Dark Fate“ sehen wir Arnold Schwarzenegger wieder in einer seiner prägendsten Rollen. Nun gibt es erste Szenenbilder, die einen Blick auf die Charaktere bieten.

Bislang gab es nur ein Promobild zum kommenden Terminator: Dark Fate, nun bekommen wir aber einen richtigen Einblick in Form von ersten Szenenbildern. Die Bilder zeigen uns dabei unter anderem den neuen Look von Arnold Schwarzenegger in seiner Paraderolle als Terminator T-800.

DC Erster Trailer zum neuen Joker-Film mit Joaquin Phoenix erschienen!

Arnie ist als Terminator zurück

Sowohl „Terminator: Salvation“ als auch „Terminator: Genisys“ sollten jeweils eine neue Trilogie an Terminator-Filmen einläuten. Daraus wurde nichts, nachdem die Filme nicht sonderlich erfolgreich waren. Die Filmreihe wird aber trotzdem fortgeführt: Am 24. Oktober 2019 startet „Terminator: Dark Fate“ in den deutschen Kinos.

Neben Protagonist Arnold Schwarzenegger sind auch – seit zuletzt „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ – wieder Linda Hamilton als Sarah Connor und James Cameron als Produzent (diesmal nicht als Regisseur) dabei. Inszeniert wird „Terminator: Dark Fate“ von „Deadpool“-Regisseur Tim Miller.

Kinostarts Es: Kapitel 2 - Erste Szenen zur Fortsetzung erschreckt das Publikum auf der CinemaCon!

Terminator: Dark Fate startet am 24. Oktober

Der insgesamt sechste Teil der Action-Filmreihe wird einige seiner Vorgänger ignorieren. Man kann es am erwähnten Cast schon erahnen: „Terminator: Dark Fate“ wird an die Handlung von „Terminator 2: Tag der Abrechnung“ anküpfen und alle darauf gedrehten Filme außer Acht lassen.

Die nun von 20th Century Fox veröffentlichten Szenenbilder zeigen die Charaktere des kommenden Actionstreifens. Arnold Schwarzenegger ist wieder in seiner Rolle als T-800 dabei. Des Weiteren sind zu sehen: Linda Hamilton als Sarah Connor, Mackenzie Davis (Blade Runner 2049) als Grace, Gabriel Luna (Marvel's Agents of SHIELD) als Terminator, Natalia Reyes (Birds of Passage) als Dani Ramos und Diego Boneta (Scream Queens) als Danis Bruder.