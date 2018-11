Telltale Games - Firma so bankrott, dass Spiele von Steam entfernt werden müssen

Telltale Games muss komplett schließen und nun ihr Hab und Gut veräußern. Neben physischen Dingen standen auch Trademarks und Co. zum Verkauf.

Telltale Games bankrott

Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder von Telltale Games berichtet. Zuletzt wurde bekannt, dass Telltale nun doch alle Mitarbeiter entlässt, das Studio komplett geschlossen und die Arbeit an aktuellen Titeln ebenfalls eingestellt wird.

Doch das waren nicht die letzten News zu dem Studio. Telltale muss komplett geschlossen und stillgelegt werden. Für diesen Prozess haben sie sich mit Sherwood Partners zusammengetan, die nun alles versuchen, um noch Geld aufzutreiben. Um die noch ausstehenden Zahlungen tätigen zu können, werden Assets der Firma verkauft. Das bedeutet, dass Trademarks, Copyrights, Software und Quellcodes veräußert wurden.

Titel verschwinden von Steam

Dieses Abtretungsverfahren ähnelt einem Bankrott. Sherwood Partners sieht den Verkauf der Assets als einen wichtigen Punkt an, um den Prozess nicht vor Gericht abhandeln zu müssen und so ein wenig Geld aufzutreiben. Im ersten Moment klingt das nicht, als hätte es direkte Auswirkungen auf den Kunden. Doch wir raten euch, lang gehegte Wünsche von eurer Steam-Liste nun direkt zu kaufen, denn es sind bereits einige Spiele aus dem Shop verschwunden.

Mit dem Verkauf der Assets mussten bereits einige Spiele von Steam entfernt werden. Dazu zählen Back to the Future, Tales of Monkey Island und The Walking Dead. Nach aktuellen Informationen sollen andere Games von Telltale, wie beispielsweise Batman, in Steam verfügbar bleiben. Wir raten euch trotzdem, die Titel zeitnah zu kaufen, sollten sie auf eurer Wishlist stehen.