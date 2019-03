Take Two - Sony soll an Kauf des GTA-Publishers interessiert sein

Das Ganze ist bislang aber nur ein Gerücht. Zwar ein gigantisches Gerücht, aber dennoch muss es mit Vorsicht genossen werden. Einige User und Seiten spekulieren schon darüber, dass Grand Theft Auto 6 exklusiv auf der PlayStation 5 erscheinen könnte. Vorschnelle Spekulationen lassen wir aber an dieser Stelle.

Denkt Sony über den Kauf von Take-Two Interactive nach? Dies geht aus einem Bericht eines Analysten hervor, der sich sicher ist, dass dieser Deal schon in den höchsten Rängen beider Publisher diskutiert wird. Kommt es zum Abschluss, hätte das weitreichende Auswirkungen auf beide Unternehmen.

Take Two - Publisher startet neues Indie-Label Private Division

Take Two - Ältere GTA-Titel als Remastered-Version?

Take Two - Warum erscheinen GTA und Co. nicht im jährlichen Rhythmus?