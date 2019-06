The Surge 2 - Releasetermin enthüllt, erscheint bereits im September

Entwickler Deck13 hat bekannt gegeben, wann „The Surge 2“ offiziell erscheinen wird. Der Release soll demnach bereits im September für PC, PlayStation 4 und Xbox One erfolgen.

Das deutsche Entwicklerstudio Deck13 hat endlich einen festen Releasetermin für The Surge 2 enthüllt. Das Souls-like erscheint am 24. September 2019 zeitgleich für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Bei teilnehmenden Händlern soll es zudem eine besondere „Limited Edition“ geben. Die Vorbestellungen sollen noch im Laufe des heutigen Tages starten, wie das Studio auf Twitter bestätigte.

Ein deutscher Überraschungshit

Der Vorgänger The Surge galt für viele als Überraschungshit und konnte auch die sonst sehr kritischen Fans von Dark Souls & Co überzeugen. Auch wir zeigten uns größtenteils sehr zufrieden:

The Surge Bisherige Review-Wertungen im Überblick

Obwohl wir uns sicherlich auf einige Verbesserungen freuen dürfen, wird ein angeteaserter Koop-Modus nicht enthalten sein:

The Surge 2 Auch kein Koop-Modus wie in der Netflix-Serie Dark geplant