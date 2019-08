The Surge 2 - Das Action-RPG erreicht den Gold-Status und erhält neuen Trailer

Es ist soweit: „The Surge 2“ hat den Gold-Status erreicht und wurde neben dem offiziellen Release-Datum gleich noch mit einem neuen Trailer ausgestattet. Zudem sind ab sofort Boni-bringende Vorbestellungen möglich.

Am heutigen Tage verkündeten die Macher von Deck 13, dass The Surge 2 den Gold-Status erreicht und damit seine Entwicklungsphase hinter sich gelassen hat. Im gleichen Atemzug veröffentlichten die Entwickler noch einen weiteren Trailer und eröffneten die Möglichkeit zur Vorbestellung des Titels.

Willkommen in Jericho City

In der Fortsetzung von „The Surge“ geht es erneut um das nackte Überleben. Im dystopischen Szenario der Stadt Jericho triffst du auf zahlreiche gefährliche Gegner, die du auf Dauer nur besiegen kannst, wenn du deine Ausrüstung, bestehend aus den Komponenten deiner Feinde, stetig weiter verbesserst.

Entwickle also deinen Charakter nach und nach weiter und nutze das gigantische Repertoire an Waffen, Rüstungen, Fähigkeiten und Drohnen, die du ganz individuell an deine Spielbedürfnisse anpassen kannst.

Vorbesteller erhalten mit der Veröffentlichung von „The Surge 2“ am 24. September 2019 zusätzlich den Bonus-DLC „URBN Gear Pack“ und ein Design für den Home-Bildschirm der Play-Station 4. Erhältlich ist das Spiel jedoch neben der PS4 ebenso für Xbox One und den PC.

Für alle gamescom-Besucher: „The Surge 2“ wird auf der gamescom 2019 vertreten sein und kann in Halle 9 angespielt werden.

