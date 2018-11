Superman World's Finest - Superhelden-Spiel steht offenbar kurz vor Enthüllung

Bereits seit der E3 halten sich die Gerüchte um ein neues Superman-Spiel hartnäckig. Ein neuer Datenbankhinweis deutet auf eine baldige Enthüllung hin. Möglicherweise erfolgt die Ankündigung auf den Game Awards 2018.

Seit der E3 2018 brodelt die Gerüchteküche um ein neues Superhelden-Spiel mit dem Namen Superman World’s Finest, das bei den „Batman: Arkham“-Machern von Rocksteady entstehen soll. Ein neuer Eintrag in der Datenbank von "GameSystemRequirements" sorgt für zusätzlichen Zündstoff.

Batman: Arkham Knight Arbeitet das Studio an einem Superman-Spiel?

Ankündigung auf den Game Awards denkbar

In den vergangenen Monaten wurde Rocksteady Games immer wieder mit einem neuen Superman-Spiel in Verbindung gebracht, zu dem sich die Entwickler bislang jedoch nicht äußern wollten. Seit kurzem taucht das Spiel unter dem Namen Superman World’s Finest in der Datenbank von GameSystemRequirements auf, was auf eine baldige Ankündigung hindeutet.

Datenbankeinträge können auf der Seite lediglich von Admins vorgenommen werden und nicht etwa zum Spaß von unbeteiligten Nutzern. Als verlässliche Quelle erwies sich die Seite bereits mit der Ankündigung von Devil May Cry 5, das noch einen Monat vor der offiziellen Enthüllung erfolgte.

Den unbestätigten Berichten zufolge soll es sich bei Superman World’s Finest um ein Open World-Spiel handeln, das mit einer zerstörbaren Spielwelt aufwartet. Brainiac soll im Spiel als Antagonist auftreten, außerdem wird ein komplexes Kampfsystem versprochen.

Game Awards 2018 10 neue Spiele werden erstmals angekündigt

Während es seitens Rocksteady bislang keine offizielle Stellungname gibt, könnte dies auf eine Ankündigung des Superman-Spiels auf den Game Awards 2018 hindeuten, für die Moderator Geoff Keighley 10 Weltpremieren versprach. Die Game Awards starten am 07. Dezember 2018 um 2:30 Uhr deutscher Zeit.