Super Smash Bros. Ultimate - Wird der Master Chief einer der kommenden DLC-Kämpfer?

Ein Tweet löst Spekulationen aus: Wird der Master Chief aus der „Halo“-Reihe künftig in „Super Smash Bros. Ultimate“ als Kämpfer dabei sein? Das würde Nintendos und Microsofts Freundschaft auf ein neues Level bringen.

Die Freundschaft zwischen Microsoft und Nintendo wächst. Nicht nur ermöglichen die beiden Unternehmen den Spielern auf der Xbox One und der Nintendo Switch in diversen Games Crossplay, auch wurde zuletzt Cuphead für die Nintendo Switch angekündigt. Das Shoot’em-up mit dem Faible für 30er-Jahre-Cartoons war im Konsolenbereich bislang Xbox-exklusiv. Gerüchte besagen sogar, dass eine noch stärkere Zusammenarbeit geplant ist. So sollen Medienberichten zufolge auch weitere Xbox-Exklusivtitel auf der aktuellen Nintendo-Konsole erscheinen und der Game Pass soll auf die Nintendo Switch erweitert werden.

Microsofts und Nintendos Freundschaft so stark wie nie

Nun gehen die Spekulationen hinsichtlich der Freundschaft der beiden Big Player im Videospielbereich weiter. Diesmal drehen sie sich um Super Smash Bros. Ultimate.

Der Nintendo-All-Stars-Prügler lässt schon seit geraumer Zeit Gast-Charaktere aus Spielereihen, die nicht von Nintendo stammen, mitkämpfen. So finden sich in der Kämpferriege unter anderem Snake, Sonic und Cloud Strife.

Wie wir wissen, sollen ab April fünf weitere Kämpfer als DLC im Rahmen des Fighters Pass in Nintendos Prügler mitmischen. Bislang ist nur Joker aus Persona 5 bekannt, der ab diesem Monat verfügbar sein soll – ebenfalls ein Gast-Charakter. Wer aber sind die anderen DLC-Charaktere? Darüber herrscht seitens Nintendo noch Stillschweigen. Sicher ist aber, alle fünf Charaktere stehen intern schon fest.

Kämpft der Master Chief mit?

Auf die Frage des Twitter Gaming-Kanals, welche Charaktere in „Super Smash Bros.“ dabei sein sollen, reagierte der offizielle Halo-Kanal mit einem GIF. Dieses animierte Bild zeigt den Master Chief. Der Soldat ist nicht nur der Protagonist der Halo-Reihe, sondern gilt auch als Gesicht von Microsofts gesamtem Gaming-Zweig. Deutet Microsoft damit an, dass der Master Chief es tatsächlich bald als DLC-Kämpfer in „Super Smash Bros. Ultimate“ krachen lässt? Unwahrscheinlich wäre es nach der begonnenen Freundschaft der beiden Unternehmen keineswegs mehr. Es würde diese Freundschaft sogar nochmal auf eine neue Ebene hieven.

Bis Nintendo eine offizielle Ankündigung tätigt, ist dies jedoch als Gerücht anzusehen. Wie würdet ihr es finden, wenn der Master Chief die Kämpferriege in „Super Smash Bros. Ultimate“ erweitert?