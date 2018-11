Super Smash Bros. Ultimate - Das Startroster fällt klein aus

In Super Smash Bros. Ultimate wird es insgesamt mehr als 74 Kämpfer geben, doch am Anfang stehen beträchlich weniger zur Auswahl. Wir zeigen euch, wie das anfängliche Roster aussieht.

Am heutigen Tage hat Nintendo eine neue Nintendo Direct zu Super Smash Bros. Ultimate auf dem hauseigenen YouTube-Kanal abgehalten. Neben der Neuankündigung diverser Charaktere gab es zudem Einblicke in das anfängliche Roster - also die Charakterauswahl zum Start des Spiels.

8 Kämpfer zum Start!

Wenn ihr zu Beginn des Spiels also in die Kämpferriege schaut, erwarten euch gar nicht allzu viele Charaktere. Hier heißt es im Anschluss: Kämpfer freispielen, was das Zeug hält! Am Anfang sieht das Roster folgendermaßen aus:

Mario

Donkey Kong

Link

Samus

Yoshi

Kirby

Fox

Pikachu

Richtig, von den ''74+ Kämpfern'', was an sich eine beachtliche Zahl darstellt, stehen zu Beginn acht Figuren bereit. Ihr solltet euch also keinesfalls beirren lassen, wenn ihr am 7. Dezember 2018 mit Super Smash Bros. Ultimate durchstartet!

Und hier gibt es mehr Infos zu den neuen Charakteren Ken aus Street Fighter, Fuegro aus Pokémon und einem weiteren Kämpfer, bei dem wohl niemand mit gerechnet hätte:

