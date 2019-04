Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo enthüllt versehentlich neuen Modus

Nintendo enthüllte in einem Werbespot recht unfreiwillig einen kommenden Modus für "Super Smash Bros. Ultimate". Anscheinend wird es bald ein Stage-Studio in Nintendos aktuellem All-Stars-Prügler geben.

Nintendo veröffentlichte einen neuen Werbespot zu Super Smash Bros. Ultimate und findige Fans entdeckten in den gezeigten Szenen ein sehr interessantes Detail.

Eigene Stages bauen

In den ersten Sekunden des Spots wird das Hauptmenü des Spiels gezeigt und wer genau hinschaut, erblickt in der unteren, rechten Ecke einen Menü-Punkt, den es in der aktuellen Spielversion noch gar nicht gibt. Der Menü-Punkt „Stage Builder“ ist zu sehen!

Nintendos Marketingabteilung ist da wohl ein Patzer unterlaufen und enthüllte unfreiwillig ein kommendes Feature für „Super Smash Bros. Ultimate“. So werden wir bald anscheinend wieder ein Stage-Studio begrüßen dürfen, das schon in Super Smash Bros. Brawl und Super Smash Bros. für Wii U zu kreativen Bauideen einlud.

Update 3.0 noch in diesem Monat

Nintendo kündigte bereits an, in diesem Monat das große Update auf die Version 3.0 von „Super Smash Bros. Ultimate“ zu veröffentlichen. Dieses wird neben dem kommenden DLC-Kämpfer Joker und einigen weiteren Neuerungen dann ebenfalls sehr sicher mit dem Stage-Studio daherkommen.