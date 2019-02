Super Smash Bros. Ultimate - Löst Melee beim größten Kampfspiel-Turnier der Welt ab

Jedes Jahr treffen sich die besten Beat‘em-up-Spieler der Welt in Las Vegas, um beim größten Esports-Turnier, das das Genre zu bieten hat, gegeneinander anzutreten. Das diesjährige Lineup der EVO 2019 (Evolution Championship Series) hat allerdings einige Überraschungen zu bieten. Erstmals seit dem Debüt im Jahr 2013 wird Super Smash Bros. Melee von einem Nachfolger abgelöst.

Seit dem Jahr 1996 gehört das EVO, damals noch ''Battle by the Bay'', zu den wichtigsten Esports-Turnieren der Welt. Dabei hat sich der Event fest dem Beat‘em-up-Genre verschrieben. Jedes Jahr treten zahlreiche Spieler in verschiedenen Games gegeneinander an. Jetzt haben die Verantwortlichen das Line-up für dieses Jahr bekannt gegeben, das einige Überraschungen bereithält. Erstmals ist Super Smash Bros. Ultimate mit von der Partie.

Super Smash Bros. Melee wird abgelöst

Die wohl größte Überraschung: zum ersten Mal seit dem Debüt im Jahr 2013 wird Super Smash Bros. Melee nicht mehr gespielt. Das Fighting-Game, das bereits 2001 für den GameCube erschien, erhielt in den vergangenen Jahren immer den Vorzug gegenüber seinen Nachfolgern.

In diesem Jahr wird allerdings Super Smash Bros. Ultimate die Nachfolge antreten, das erst im Dezember für Nintendo Switch erschien. Eine Wachablösung kündigt sich an, endlich also auch im Esports-Bereich.

Beim EVO handelt es sich um ein offenes Turnier, an dem sich alle interessierten Spieler einschreiben können. Im vergangenen Jahr folgten ganze 1.300 Teilnehmer dem Ruf, um den besten Spieler in Super Smash Bros. Melee zu ermitteln.

Das offizielle Line-up der EVO 2019 setzt sich aus folgenden neun Spielen zusammen:

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Soulcalibur 6

Street Fighter 5: Arcade Edition

Super Smash Bros. Ultimate

Tekken 7

Under Night In-Birth Exe:Late[st]

Das EVO 2019 findet vom 02. August bis 04. August 2019 in Las Vegas statt. Solltet ihr selbst teilnehmen oder dem Turnier beiwohnen wollen, könnt ihr euch ab sofort auf der offiziellen Homepage registrieren.