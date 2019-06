Super Smash Bros. Ultimate - Gerücht: Luigi-Antagonist als DLC-Charakter geplant

Schenkt man einem Screenshot Glauben, der zurzeit bei Twitter kursiert, könnte Nintendo die Veröffentlichung von Waluigi als DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate planen. Ähnlich geartete Spekulationen stellten sich in der Vergangenheit nicht selten als wahr heraus.

Super Smash Bros. Ultimate Dragon Quest-DLC: Passender Switch Pro Controller angekündigt

Auf dem fraglichen Screenshot sind Beiträge eines Nutzers namens Paragon zu sehen, der über künftige Inhalte in „Super Smash Bros. Ultimate“ spekuliert und das Ganze mit einem offiziell anmutenden Teaser-Bild untermauert. Auch Waluigi ist darauf vertreten und könnte demzufolge bald als Teil des 24,99 Euro teuren Fighters Pass Einzug ins Prügelspiel erhalten. DLC-Charaktere sind wahlweise aber auch einzeln erhältlich und bewegen sich bis dato im Preisbereich von 4,99 bis 5,99 Euro.

Possible leak from before E3 that accurately predicted Nintendo’s E3. It suggests that for Smash DLC we might see an Undertale rep and actually see a playable Waluigi. This could very well be a miraculous fake, but we should also keep these ideas and possibilities in mind. pic.twitter.com/NdGYJ39c7r