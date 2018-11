Super Smash Bros. Ultimate - Entwickler genervt von Fan-Wünschen

Masahiro Sakurai hat sich auf Twitter höflich über diverse Fanwünsche beschwert. Diese würden oftmals über­hand­neh­men und relevantes Feedback nahezu unsichtbar machen. Damit bezieht er sich vor allem auf Forderungen zum Einbau bestimmter Charaktere.

Solch eine Reaktion ist man von Masahiro Sakurai nicht gewohnt: Der leitender Entwickler von Super Smash Bros. Ultimate hat sich auf Twitter über einige Fans beschwert. Dabei zeigte er sich, auf höfliche Art und Weise, von zahlreichen Forderungen genervt.

Sakurai erklärte, dass einige Personen wiederholt mit Feedback reagieren, das so gar nicht gewünscht war. Damit spielt er vor allem darauf an, dass er bei spezifischen Fragen oft mit in dem Zusammenhang irrelevanten Charakter-Vorschlägen geflutet wird.

Warum Sakurai so reagiert

Am frühen Mittwochmorgen schrieb er deshalb Folgendes:

„Es ist gut, davon zu träumen, dass euer Lieblingscharakter mit dabei ist und ich schätze euree Leidenschaft. Ich bitte euch aber darum, beim Thema zu bleiben, wenn ihr auf Tweets antwortet. Unterlasst bitte, uns und andere Nutzer mit Anfragen zu fluten, wenn wir nicht ausdrücklich um Feedback bitten. Vielen Dank!“

Das Fass zum Überlaufen brachte anscheinend ein Tweet, bei dem Sakurai über das Ableben eines Synchronsprechers trauert, der dem kürzlich angekündigten Kämpfer Fuegro seine Stimme leiht. Einige Fans konnten es auch da nicht lassen, den Einbau bestimmter Charaktere zu fordern.

