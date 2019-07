Super Smash Bros. Ultimate - Dragon Quest-Held zum Kampf bereit: Was haben sie drauf?

Der Held aus „Dragon Quest“ wird den Kämpfen in „Super Smash Bros. Ultimate“ schon sehr bald beitreten – in vierfacher Ausführung. Was der Held zu bieten hat und wann er erscheint, erfahrt ihr bei uns.

Heute präsentierte Super Smash Bros. Ultimate-Schöpfer Masahiro Sakurai in einer Videopräsentation ausführlich alle Details zum zweiten DLC-Kämpferpaket. Mit dabei: der Held aus Dragon Quest als neuer Kämpfer – und das gleich in vierfacher Version.

Super Smash Bros. Ultimate Die Helden aus Dragon Quest werden die neuen DLC-Kämpfer

Der Held aus Dragon Quest mischt mit

Wer hätte gedacht, dass mehrere Protagonisten aus verschiedenen „Dragon Quest“-Spielen mal derart gegeneinander ankämpfen würden? Sakurai macht es möglich und beschert uns damit direkt mehrere Kämpfer für „Super Smash Bros. Ultimate“ auf einmal.

Was sie drauf haben und wie sie sich spielen, erklärt der Director des Spiels dabei persönlich im Livestream. Wie alle anderen Kämpfer können auch diese Helden mit maßgeschneiderten Angriffen auftrumpfen. Dabei spielen sich die vier Charaktere gleich.

In dieser Spezialpräsentation zu Super #SmashBrosUltimate erklärt Masahiro Sakurai alles über nächsten DLC-Kämpfer, dem Helden der #DragonQuest-Reihe!



📽️ Hier könnt ihr sie ansehen: https://t.co/LkTYnXq1Sf pic.twitter.com/p7A3msuoxL — Nintendo DE (@NintendoDE) 30. Juli 2019

Wann ist der Held in Super Smash Bros. Ultimate verfügbar?

Der Held ist eigentlich schon kampfbereit. Bereits morgen, am 31. Juli, könnt ihr den DLC-Charakter im Zuge des zweiten Kämpferpakets nutzen. Mit dabei sind verschiedene Musikstücke, Geister, Mii-Kostüme und eine ganz neue Stage: Yggdrasils Altar.

Super Smash Bros. Ultimate DLC: Banjo-Kazooie bald spielbar

Update 4.0.0 steht in den Startlöchern

Gleichzeitig mit dem neuen Kämpfer wird die Spielversion 4.0.0 veröffentlicht. Damit werden nicht nur Balancing-Änderungen an den Charakteren durchgeführt, wir dürfen uns zudem auf neue Inhalte gefasst machen. So wird der Story-Modus um den Schwierigkeitsgrad „Sehr leicht“ bereichert und für die Nutzung von Ultra Smashs wird es fortan ein Zeitlimit geben. Zuschauer eines Kampfes können in der Fanloge über den Ausgang wetten und richtige Turniere können ebenfalls gefochten werden.

Für regelrechte Enthusiasten des Fighting-Games sei die gesamte Präsentation ans Herz gelegt, die wir hier eingebettet haben: