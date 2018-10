Super Smash Bros. Ultimate - Direct-Präsentation für diese Woche Donnerstag angekündigt

Nintendo hat eine weitere Direct-Präsentation für diese Woche angekündigt, die sich ausschließlich mit Super Smash Bros. Ultimate befassen wird. Der Livestream wird am Donnerstag um 15 Uhr starten und ca. 40 Minuten dauern.

Es ist nicht mehr lange hin bis zum Release von Super Smash Bros. Ultimate am 7. Dezember, Nintendo kündigte bereits an, dass man vorher sämtliche Neuzugänge vorstellen will. Diese Woche könnte es schon so weit sein, denn für Donnerstag, den 1. November kündigte man eine eigene Nintendo Direct an, die sich ausschließlich mit dem kommenden Prügelspiel befassen wird. Die Präsentation wird knapp 40 Minuten dauern und unter anderem über Nintendos Kanäle auf Twitch und YouTube zu sehen sein.

Super Smash Bros. Ultimate Roster: Banjo Kazooie, Isaac und mehr geleakt

Eine Reaktion auf den Leak?

Diese Direct-Präsentation wird die letzte zu Super Smash Bros. Ultimate vor Release des Spiels sein. In der vergangenen Woche sollen die restlichen neuen Charaktere geleakt worden sein. Ob an diesem Leak tatsächlich etwas dran ist, wird sich dann am Donnerstag zeigen.