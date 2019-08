Super Mario Sunshine 2 - Teasert Nintendo hier einen Nachfolger des Klassikers an?

Sommer, Sonne, Urlaub. Das bringt nicht nur das derzeitige Wetter, sondern auch der GameCube-Klassiker Super Mario Sunshine. Der virtuelle Urlaubstrip des Klempners gehört zu seinen kultigsten Abenteuern. Und es könnte sein, dass uns in baldiger Zukunft mehr davon erwartet.

Kürzlich postete Nintendo ein Bild auf Twitter, das Mario in sommerlicher Kleidung und mit saftiger Wassermelone in den Händen zeigt.

Even Mario needs a little #Summer vacation! No matter where your summer odyssey took you, we hope it was filled with sunshine! pic.twitter.com/rq5DK4XCr9