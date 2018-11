Super Mario Odyssey - Jetzt neu: 8-Bit-Mario und Mario als Weihnachtsmann

Nintendo hat Mario neue Outfits für Super Mario Odyssey spendiert. Neben einem Weihnachtsmann gibt es Mario in der 8-Bit-Version zu sehen, die ein lustiges Feature birgt. Beide Skins sind gegen Coins erhältlich.

Nintendo hat ein paar besondere Kostüme für Super Mario Odyssey angekündigt. Passend zum nahenden Winterfest gibt es jetzt eine entsprechende Verkleidung für den agilen Hüpfer oder alternativ einen 8-Bit-Mario, der für entsprechendes Retro-Feeling sorgt.

Neue Kostüme für Mario

Falls ihr das Spiel bereits vollendet habt, dann räumt euch Nintendo fortan die Möglichkeit ein, auf ein paar neue Kostüme zuzugreifen. Bei einem Kostüm handelt es sich um Mario als Weihnachtsmann, der stilecht mit einem weißen Bart und weißen Augenbrauen daherkommt. Wenn ihr schon immer einmal mit Mario als Weihnachtsmann durch die Gegend hüpfen wolltet, dann könnt ihr das Outfit für 1000 Coins und die Mütze für 500 Coins einkaufen.

Doch damit ist es noch nicht getan. Die meisten Spieler werden wohl den 8-Bit-amiibo kennen, den Nintendo im Zuge des 30. Geburtstags des Klempners veröffentlicht hat? Dieser Retro-Mario schafft es nun auch ins Spiel Super Mario Odyssey. Allerdings ist der Skin nicht ganz so günstig, ihr müsst etwas tiefer in die Tasche greifen und 9.999 Coins herausziehen. Witzigerweise hat der Retro-Skin keinerlei Animationen, was im Spiel recht komisch ausfallen dürfte, da er so unentwegt in der Sprungposition verharrt.

