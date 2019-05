Super Mario Maker 2 - Offizielles Turnier auf der E3 2019 angekündigt

Nintendo hat für „Super Mario Maker 2“ ein offizielles Esports-Turnier angekündigt, das im Rahmen der E3 2019 stattfinden soll. Eingeladene Spieler werden dabei herausgefordert, besonders knifflige Level zu absolvieren, um am Ende die Trophäe mit nach Hause zu nehmen.

2015 belebte Nintendo die Nintendo World Championships anlässlich der Veröffentlichung von Super Mario Maker wieder, jetzt wird das Turnier passend zum Nachfolger wiederholt. Wie am Abend offiziell angekündigt wurde, ist in diesem Jahr eine Veranstaltung zu Super Mario Maker 2 geplant.

Das „Super Mario Maker 2 Invitational 2019“ wird im Rahmen der diesjährigen E3 2019 am 08. Juni in Los Angeles ausgetragen. Höchstwahrscheinlich findet das Turnier vor oder nach den Weltmeisterschaften in Splatoon 2 und Super Smash Bros. Ultimate statt, die am selben Tag übertragen werden sollen.

Was die Teilnehmer des Turniers erwartet

Laut Nintendo dürfen sich die zuvor eingeladenen Teilnehmer des Turniers daran versuchen, „ihre Platforming-Fähigkeiten auf Leveln in Super Mario Maker 2 zu testen, die vom Nintendo Treehouse erstellt wurden“. Wirft man einen Blick zurück auf 2015, dann dürften uns einige besonders fiese Level erwarten.

Wer genau zum Turnier eingeladen wird, ist aktuell noch unklar. Denkbar wären abermals diverse Speedrunner aber auch Teilnehmer von speziellen Qualifikationsmeisterschaften. Fest steht nur, dass letztendlich insgesamt vier Personen auf der Bühne stehen sollen.