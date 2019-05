Super Mario Maker 2 - Multiplayer, Blöcke und mehr: Zahlreiche neue Features enthüllt!

Zu „Super Mario Maker 2“ wurden zahlreiche neue Features enthüllt, die schon bald ihren Weg ins Spiel finden werden. Mit dabei sind ein Multiplayer-Modus, zahlreiche neue Blöcke und Schalter, diverse neue Welten und obendrein ein spezielles Level-Hub.

Im Rahmen einer Nintendo Direct wurden zahlreiche neue Funktionen aus Super Mario Maker 2 enthüllt. Spieler sollten sich auf eine Vielzahl an Features freuen, die im Vorgänger noch nicht vorhanden waren und erstmals der Sandbox hinzugefügt werden.

Die Anzahl an neuen Funktionen ist derart lang, dass es den Rahmen sprengen würde, sie allesamt einzeln zu benennen. Deswegen listen wir die wichtigsten neuen platzierbaren Blöcke und Schalter einmal auf:

Abhänge (steil und sanft) und diagonale Förderbänder

Freie Bestimmung des Wasser- und Lavapegels (drei verschiedene Anstiegsgeschwindigkeiten)

Freie Bestimmung des Autoscrollings (jetzt auch vertikal)

Stopp des Autoscrollings

Schlangenblock, dessen Bewegung frei gewählt werden kann (langsam und schnell)

Ein/Aus-Schalter

Wippen

Kettengreifer

Knochentrocken-Panzer (immun gegen Lava)

Roter Yoshi, der Feuer speihen kann

Wirbelwind, der euch nach oben weht

Eiszapfen, der nach unten fällt

Fallschirm

Die böse Sonne

Riesen-Kugelwilli, die euch auch verfolgen können

Bumm Bumm als Bossgegner

Große Münzen für einen ordentlichen Bonus beim Aufnehmen

Neue Geräusche und Musik, komponiert von Koji Kondo

Zielbedingungen (Quests, die zum Absolvieren des Levels erfüllt werden müssen)

© Nintendo

Wir betreten neues Territorium

Jedes Level kann in neue Umgebungen gesetzt werden, die sich im Aussehen stark voneinander unterscheiden. Ihren Einstand feiern die Wüste, der Schnee, der Wald und der Himmel. Mit dem Mond kann jede Umgebung in ein Nacht-Ambiente verändert werden, das über unterschiedliche Eigenschaften verfügt. Beispielsweise schweben Gumbas in der Oberwelt plötzlich, in der Unterwelt ist alles kopfüber und im Himmel ist die Schwerkraft reduziert.

Eines von mehreren neuen Spezialleveln stellt die Super Mario 3D World-Umgebung dar, die sich stark von allen anderen unterscheidet. Hier sind nämlich Dinge möglich, die woanders nicht zur Verfügung stehen, wozu auch diverse Gegner und ein 2,5D-Gameplay gehören. Mit dabei sind unter anderem:

Katzen-Mario

Koopa-Auto

Glasröhren

Holzkisten

Pilztrampolin

Warp-Box

Stachelblock

!-Block

Blink-Block

Spur-Block

Kriech-Piranha

Hopsmaus

Glutfisch

Pom Pom

Gegeneinander und miteinander

In „Super Mario Maker 2“ soll es außerdem möglich sein, zu zweit gleichzeitig und lokal an einem Level zu bauen. Bis zu vier Spieler können sich zudem online gemeinsam in ein Level stürzen und versuchen, am schnellsten in die Zielgerade zu gelangen. In einem anderen Modus müssen die vier Spieler zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen.

In einem neuen Multiplayer-Modus könnt ihr euch ein eigenes Profil erstellen und eure Kreationen mit anderen Spielern teilen. Dazu gehört auch ein spezielles Level-Hub, in dem die Level aufgelistet und durchsucht werden können. Zum Zugriff ist eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online notwendig.

Im Hub kann sowohl nach populären Leveln als auch nach speziellen Tags gesucht werden. Gefällt euch ein Level, könnt ihr dafür eine Bewertung abgeben, die sich wiederum für den Ersteller bezahlt macht: Er erhält Punkte, die er dann in kosmetische Gegenstände für sein Profil investieren kann.

Außerdem soll es einen Story-Modus geben, zu dem wir euch hier mehr verraten:

Super Mario Maker 2 Baumeister im neu vorgestellten Abenteuer-Modus gesucht

„Super Mario Maker 2“ erscheint am 28. Juni 2019 exklusiv für Nintendo Switch. Ihr könnt den Titel ab sofort vorbestellen:

