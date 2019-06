Super Mario Bros. - Mario Royale: Überlebt als Einziger die Battle-Royale-Version

Battle-Royale-Titel wie „PUBG“, „Apex Legends“ und „Fortnite“ bekommen jetzt Konkurrenz. InfernoPlus formte das Original von „Super Mario Bros.“ in einen Battle-Royal-Modus um.

Fans von Super Mario und Battle-Royale-Titeln können sich freuen, denn dank InfernoPlus kann man ein neues Spiel spielen, das diese zwei so unterschiedlichen Sparten miteinander vereint.

Bis zu 100 Spieler betreten eine der verfügbaren 3 Welten und müssen sich im Rennen bis zu Bowsers Schloss durchsetzen. Man kann keinen anderen Spieler direkt angreifen, doch mit Koopa-Panzern Schaden zufügen oder Blöcke dazu benutzen, dass die Gegner sprichwörtlich den Boden unter den Füßen verlieren.

Ich habe eine Sünde begangen

Creator InfernoPlus kann anscheinend noch nicht richtig glauben, was er da geschaffen hat und dass das Spiel so beliebt ist. So sagt er von sich selbst, er habe sogar eine Sünde begangen. Das scheinen die Spieler anders zu sehen, denn es sind fortwährend mehrere hundert Spieler online und Runden sind schnell gefunden.

Die Runden gehen recht schnell um und die ersten sterben schon innerhalb der ersten Minute. Erleben kann man das schnelle Battle-Royale-Spiel mit der Tastatur oder mit dem Controller. Hier geht‘s zum Spiel, falls ihr es ausprobieren möchtet.