Super Mario 64 - Modder bastelt Wüstenland aus Super Mario Odyssey nach

Ein Modder hat das beliebte Wüstenland (Sand-Königreich) aus „Super Mario Odyssey“ im Stile von „Super Mario 64“ nachgebaut. So hätte das Level also im Klassiker ausgesehen.

Warum das Wüstenland aus Super Mario Odyssey in hochauflösender Grafik mit geschmeidigen Texturen genießen, wenn es auch mit N64-Grafik geht? Das ist eine gute Frage. Aber wie die weltweite Spielerschaft eben so ist, lässt sie es sich nicht nehmen, das beliebte Sand-Königreich für Super Mario 64 zu konvertieren.

Super Mario Odyssey Meisterleistung: Speedrunner sammelt alle Monde komplett ohne Schaden zu nehmen

Und dieser Port kann sich durchaus sehen lassen. Dank Modder Kaze Emanuar in Zusammenarbeit mit Biobak (via Kotaku) sehen wir das Wüstenland (Sand-Kingdom) nun in neuartiger Form. Emanuar hat ein zugehöriges Video veröffentlicht, das die einzelnen Teilaspekte der Mod aufzeigt.

Wüstenland in Super Mario 64

Tatsächlich handelt es sich hierbei um einen äußerst akkuraten Port, da viele Elemente aus dem Original alle bedacht wurden. Mario kann sogar seine Mütze verwenden, während die elektrischen Leiter funktionieren und die Sphinx mit Rätseln aufwartet - alles originalgetreu eben.

Super Mario Odyssey Superturm: 200 Gumbas, mehr bringen Nintendo Switch zum Absturz

Falls ihr euch ein eigenes Bild von seiner Arbeit machen möchtet, dann haben wir das entsprechende Video nachfolgend eingebunden. Und schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei. Hier gibt es sogar noch mehr Inhalte zu entdecken, die in eine ähnliche Kerbe schlagen. Scheinbar möchte er „Super Mario Odyssey“ in Gänze neu auflegen. So gibt er an, dass das fertige Spiel bis zu 300 Monde beinhalten wird - ein Super Mario Odyssey 64 also. Wir sind gespannt, was daraus wird.