Super Dragon Ball Heroes - Erster Trailer: So viele Charaktere gab es noch nie in einem Dragon Ball-Spiel

Ein neues Spiel für die Nintendo Switch steht in den Startlöchern. Super Dragon Ball Heroes findet seinen Weg aus den Arcade-Hallen heraus und nimmt auf der Hybridkonsole von Nintendo Platz. Hierbei handelt es sich um ein Kartenspiel, das unzählige Charaktere aus Dragon Ball vereint.

Noch gibt es nicht allzu viele Informationen über das neue Super Dragon Ball Heroes für die Nintendo Switch. Doch dies sollte sich nun ein wenig ändern. Zumindest gibt es jetzt einen ersten Teaser-Trailer, den wir unterhalb der News für euch eingebunden haben.

Bei Super Dragon Ball Heroes: World Mission handelt es sich um ein Kartenspiel von Dimps (Dragon Ball Xenoverse). Im untenstehenden Trailer sind bereits die ersten Karten und die zugehörigen Charaktere im Einsatz zu sehen. Das heißt also, ihr bekommt jetzt schon das erste Gameplay-Material serviert!

Anime Neuer Film zu Dragon Ball Super mit Broly soll Figur anders beleuchten

Unzählige Charaktere, noch mehr Karten!

Inhaltlich soll es sich um einen "neuen Helden" handeln. Offensichtlich nimmt der Spieler in einer virtuellen Arena innerhalb der Stadt Platz. Zudem sind andere Örtlichkeiten zu erwarten, die wir bereits aus dem gesamten Franchise kennen. Die Kartenvielfalt ist außerordentlich hoch, so sollen rund 1.160 Karten Einzug ins Spiel halten, die auf 10 Sets verteilt werden. Und mit dieser Vielfalt an Karten wird es insgesamt 350 Charaktere geben, die ihren Weg ins Spiel finden.

Bei Super Dragon Ball Heroes handelt es sich ursprünglich um eine japanische Arcade-Version, die nun für die Ninteno Switch im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Der Titel wird 2019 in Japan erscheinen, für Europa gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Wir gehen aber stark davon aus, dass der Titel kurze Zeit später seinen Weg nach Deutschland findet.

Anime Dragon Ball Super: Broly zeigt neue Origin-Story von Son-Goku, Vegeta und Broly