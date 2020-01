Super Bowl - Termin, Uhrzeit, TV-Übertragung, Halbzeit-Show: Alles zum NFL-Finale

In wenigen Tagen findet der Super Bowl 2020 statt. Das Sportereignis der Superlative wird wie jedes Jahr weltweit von Millionen Zuschauern verfolgt. Hier lest ihr, welche Mannschaften antreten, wann das Spiel beginnt, wer in der Halbzeit-Show auftritt und wo ihr ihr das Ereignis im TV anschauen könnt.

Der 54. Super Bowl steht an! Es erwartet uns nicht nur das Endspiel der Nation Football League (NFL), sondern ein geradezu monumentales Medienereignis. Jedes Jahr gehört der Super Bowl zu den am meisten gesehenen Events der Welt und gilt als größtes Einzelsport-Event überhaupt. Letztes Jahr sahen rund 115 Millionen Menschen zu. Damit ihr gut auf das Spiel vorbereitet seid, verraten wir euch das Wichtigste in aller Kürze.

Wann findet der 54. Super Bowl statt?

Der Super Bowl LIV (so die offizielle Schreibweise) wird in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar ausgetragen – also von Sonntag auf Montag. Der Kick-off erfolgt um 00:30 Uhr deutscher Zeit.

Welche Mannschaften treffen aufeinander?

Im diesjährigen Endspiel treten die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs an. Obwohl San Francisco bereits fünfmal den Super Bowl – und damit die Vince Lombardi Trophy – gewinnen konnte und Kansas City bisher nur einmal, gelten die Chiefs dennoch als leichter (aber nicht klarer) Favorit unter Experten.

Beide Teams brillierten in den Playoff-Partien mit einer sehr offensiven Spielweise. Während die Chiefs sich auf das Passspiel fokussieren, setzen die 49ers eher auf eine dominante Defensive.

Die Kansas City Chief könnten den Super Bowl 2020 für sich entscheiden © Pixabay

Wo findet der Superbowl in diesem Jahr statt?

Austragungsort ist das Hard Rock Stadium in Miami, Florida. Es ist die Heimspielstätte der Miami Dolphins. Im Stadion finden über 65.000 Zuschauer Platz.

TV und Stream: Wo lässt sich der Super Bowl ansehen?

In Deutschland besitzt ProSieben die TV-Rechte für den Superbowl. Ab 22:15 Uhr beginnt dort die Live-Übertragung mit Vorberichten, gefolgt vom eigentlichen Spiel ab 00:30 Uhr (Kick-off). Im Vorfeld lässt sich bei ProSieben Maxx ab 20:15 Uhr die Countdown Show ansehen. Parallel dazu kann ebenso bei den Streamingdiensten ran.de oder Joyn kostenlos eingeschaltet werden.

DAZN überträgt den Super Bowl ebenfalls im Stream. Dabei kann zwischen dem amerikanischen Original-Kommentar und einer deutschen Fassung gewechselt werden. Neukunden können sich einen Gratismonat sichern. Anschließend kostet der Streamingdienst 9,99 im Monat (zumindest bis zum 1. August).

Wer das volle Programm möchte, für den gibt es den NFL Game Pass. Damit erhaltet ihr Zugriff auf den offiziellen Videodienst der NFL samt amerikanischem Kommentar. Dort lassen sich dann sogar die Werbespots sehen, für die Millionen US-Dollar ausgegeben werden. Für den Super Bowl liegt das Abo bei 8,99 Euro.

Wiederholungen: Für alle, die nicht live einschalten können

Bei den Streaming-Anbietern wird der Super Bowl auf Abruf bereitstehen. Aller Voraussicht nach wird auch in diesem Jahr eine Wiederholung im TV erfolgen. Der Superbowl 2019 wurde bei ProSieben Maxx am Montagvormittag nach dem Spiel erneut ausgestrahlt.

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

In der beliebten Halbzeit-Show des Super Bowls werden in diesem Jahr die beiden Mega-Stars Jennifer Lopez und Shakira gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Halbzeit-Show wird immer mit besonderer Spannung erwartet