Subnautica - Erstes großes Update für Below Zero erschienen

Unknown Worlds Entertainment veröffentlichte kürzlich das erste große Update für „Subnautica: Below Zero“. Mit dabei sind unter anderem ein neues Fahrzeug und neue Kreaturen. Näheres haben wir für euch zusammengefasst.

Das Survival-Spiel wird sich bis 2020 in der Early-Access-Phase befinden, über das erste große Update zu Subnautica: Below Zero können wir uns aber schon freuen. Freundlicher und einfacher wird das Spiel zwar nicht, aber durchaus vielfältiger.

Neues Fahrzeug und neue Basis

Das neue Unterwasserfahrzeug nennt sich Seatruck und kann modular erweitert werden. Bisher gibt es drei verschiedene Module, die an das Cockpit angehangen werden können: Lager, Fabrik und Aquarium. Je mehr Module ihr nutzt, desto langsamer wird euer Fahrzeug. Sollte ein Notfall auftreten und ihr müsst fliehen, kann alles vom Cockpit abgekoppelt werden. Weitere Module sollen folgen.

Zudem könnt ihr eine neue Insel entdecken. Dort findet ihr nicht nur Thermalseen, schneebedeckte Klippen, neue Höhlen und Strände, sondern auch die Cargo-Transfer-Basis. In dieser Basis befindet sich eine nützliche Abschussrampe.

Neue Kreaturen und Biome

Hier werden euch zwei neue Kreaturen das Leben im Wasser erschweren:

Seamonkey : Ein Unterwasseraffe, der zwar nicht gefährlich ist, euch aber eure Ausrüstung stibitzt. Habt also immer ein wachsames Auge auf eure Sachen um nichts zu verlieren.

: Ein Unterwasseraffe, der zwar nicht gefährlich ist, euch aber eure Ausrüstung stibitzt. Habt also immer ein wachsames Auge auf eure Sachen um nichts zu verlieren. Squidshark: Dieser Hai ist gefährlich und aggressiv. Im Biom Deep Twisty Bridges könntet ihr ihm begegnen, also nehmt euch in acht.

Zwei neue Biome gilt es zu entdecken:

Deep Twisty Bridges : Dieses Biom findet ihr ab einer Tiefe von 200 Metern. Manche Pflanzen könnten versuchen euch zu fangen.

: Dieses Biom findet ihr ab einer Tiefe von 200 Metern. Manche Pflanzen könnten versuchen euch zu fangen. Thermal Spires: Ein Ort, an dem dunkle Substanzen ins Wasser gelangen. Hier stößt man auf gefährliche Wesen.

