Studio Ghibli - Whisper of the Heart erhält eine Fortsetzung, aber nicht als Anime

© Studio Ghibli - „Whisper of the Heart“

Der Anime „Stimme des Herzens - Whisper of the Heart“ gehört zu den erfolgreichsten Werken des legendären Studio Ghibli. Nun plant das Studio eine Fortsetzung, jedoch nicht so wie Anime-Fans vielleicht gehofft haben: als Live-Action-Film.

Im Jahr 1995 brachte das Studio Ghibli den preisgekrönten Anime Stimme des Herzens - Whisper of the Heart in die japanischen Kinos, der erst nach über zehn Jahre seinen Weg nach Deutschland fand. Nun plant das legendäre Studio mit einer Fortsetzung, jedoch nicht als Anime. Vielmehr möchte man einen Realfilm für Sony drehen.

Die Handlung setzt laut der offiziellen Ankündigung rund zehn Jahre später ein und zeigt, wie sich die Beziehung zwischen den inzwischen 20-jährigen Seiji Amasawa und Shizuku Tsukishima entwickelt hat. Eine erste Besetzung steht mit den Schauspielern Nana Seino als Shizuku und Tori Matsuzaka als Seiji bereits fest.

Der erste Film basiert auf dem gleichnamigen Manga von Aoi Hiragi. Regie übernimmt Yuichiro Hirakawa. Die Dreharbeiten sollen schon in den nächsten Monaten beginnen. Ein Kinostart ist für diesen Herbst in den japanischen Lichtspielhäusern geplant. Wann der Film nach Deutschland kommt, steht noch aus.

Die Ankündigung ist eine handfeste Überraschung. Zum einen hat sich das traditionelle Anime-Studio von Mitgründer Hayao Miyazaki, bekannt für die Klassiker „Prinzessin Mononoke“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“, stets gegen eine Fortsetzung von einem der vielen Anime-Filme ausgesprochen.

Schwerer wiegt jedoch der Bruch mit der Tradition, in dem man erstmals einen Live-Action Kinofilm entwickeln möchte. Vor wenigen Wochen schon überraschte das Studio Ghibli mit der erstmaligen Freigabe ihrer vielen Anime-Klassiker für diverse Streaming-Dienste.