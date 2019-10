Studio Ghibli - Hayao Miyazakis Zeichentrick-Meisterwerke bald erstmals auf Streaming-Service verfügbar

Studio Ghibli hat erstmals die Rechte ihrer Zeichentrickfilme an einen Streaming-Dienst verkauft und werden deshalb ab 2020 auf HBO Max verfügbar sein.

Studio Ghibli ist bekannt für die traditionelle Handhabung seiner Zeichentrickklassiker. So weigerte sich das Studio und Mitgründer Hayao Miyazaki in den letzten Jahren vermehrt, ihre Filme für jegliche Streaming-Dienste verfügbar zu machen. Dies wird sich aber ab nächstem Jahr ändern. Ghibli und HBO Max schlossen vor wenigen Tagen einen Deal ab, der alle Filme ab 2020 auf dem Streaming-Service verfügbar macht.

Ghibli auf Abruf

Studio Ghibli ist für viele das legendärste Zeichentrickstudio der Welt. Angeführt von Hayao Miyazaki, der für ikonische Filme wie „Prinzessin Mononoke“, „Chihiros Reise ins Zauberland“ und „Mein Nachbar Totoro“ verantwortlich ist, entschied sich das Studio in den letzten Jahrzehnten für einen eher traditionelleren Vertrieb.

So weigerte sich Miyazaki bekanntermaßen, die Merchandise-Rechte seiner Filme an Disney zu verkaufen. Auch sieht es der Filmemacher als Beleidigung, wenn man ihn als „Walt Disney aus Japan“ bezeichnet. In vielen Interviews äußerte er sich darüber, dass er mit dem kapitalistischen Verhalten der großen Studios aus Amerika nichts zutun haben möchte und seine Filme auf traditionellere Weise vertreiben will.

Jetzt einigte sich das Studio erstmals auf einen Deal, der die Filme ab nächstem Jahr via Streaming verfügbar machen wird. HBO Max sicherte sich die Rechte an allen 21 Filmen, die mit dem Launch des Dienstes abrufbar sein werden:

Das Schloss Im Himmel

Das Königreich der Katzen

Der Mohnblumenberg

Das Wandelnde Schloss

Kikis Kleiner Lieferservice

Mein Nachbar Totoro

Meine Nachbarn die Yamadas

Nausicaä

Flüstern des Meeres

Only Yesterday

Pom Poko

Ponyo

Porco Rosso

Prinzessin Mononoke

Arrietty – Die wundersame Welt der Borger

Chihiros Reise ins Zauberland

Die Legende der Prinzessin Kaguya

Chroniken von Erdsee

Erinnerungen an Marnie

Stimme des Herzens – Whisper of the Heart

Wie Der Wind Sich Hebt

Ein Deal für die Zukunft

Der Deal wird für viele Ghibli-Fans überraschend sein, die den traditionellen Vertrieb der Zeichentrickfilme gewohnt sind. Jedoch könnte die Einigung zwischen Ghibli und WarnerMedia positive Auswirkungen auf die Zukunft des Studios haben, welches seit einigen Jahren bekanntermaßen mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Studio Ghibli Vorsitzender Koji Hoshino äußerte sich in einem Interview:

„Wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit mit HBO Max, die die komplette Kollektion aller Ghibli Filmen dem Streaming-Publikum in den USA verfügbar macht.“

Ob und wann die Filme (oder HBO Max) in Deutschland verfügbar sein werden, ist abzuwarten. Weiterhin ist unbekannt, ob der Deal nur die englische Synchronisation der Filme, oder auch die japanische Tonspur verfügbar machen wird.