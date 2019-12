Stranger Things - Staffel 4: Neuer Titel & erste Story-Details zur Netflix-Serie

Netflix hat die 4. Staffel des Serienhits „Stranger Things“ offiziell angekündigt. Jetzt wurde ein neuer Titel bekannt gegeben, der möglicherweise auf neue Welten außerhalb von Hawkins schließen lässt.

Die Mystery-Serie Stranger Things zählt zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen von Netflix. Allein die letzte Staffel haben über 40 Millionen Zuschauern auf dem Streaming-Dienst angeschaut, wie Netflix bekannt gab. Kein Wunder, dass kurz darauf eine 4. Staffel offiziell bestätigt wurde. Anfang Januar 2020 beginnen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen und bringen die jugendlichen Helden aus Hawkins zurück.

Stranger Things 4. Staffel offiziell mit Teaser angekündigt, es gibt große Veränderungen

„Staffel 4 wird völlig anders“

Jetzt wurde jedoch ein neuer Titel bekannt gegeben, der einige Fragen aufwirft. Demnach lautet der Titel „Tareco“, doch ein Bezug zur Serie ist erst einmal nicht in Sicht. Tareco bezeichnet nicht etwa ein Ort, sondern ist der Name eines bekannten Gebäcks aus Brasilien.

Knüpfen die neuen Folgen etwa eine Verbindung zu Südamerika? Fest steht, dass am Ende von Staffel 3 das Tor in neue Welten geöffnet wurde. Die Serienmacher Matt und Ross Duffer haben mit einem ersten Teaser-Trailer bereits unheilvoll angekündigt, dass der fiktive Ort Hawkins nicht mehr länger im Zentrum der Serie stehen wird:

„Es wird ganz anders als Staffel 3. Aber ich denke, es wird der richtige Weg und es wird aufregend.“

Dafür spricht auch das Ende der letzten Staffel, in dem Sheriff Hopper durch ein Tor in Upside Town womöglich nach Russland verschleppt wurde und sich dort in Gefangenschaft befindet. Zudem sind am Ende der letzten Staffel auch einige Kinder aus Hawkins weggezogen.

Stranger Things Season 3: Welches Schicksal ereilt den eigentlichen Helden im Finale wirklich?

Wird es eine 5. Staffel geben?

Unklar bleibt weiter, ob die Erfolgsserie mit der 4. Staffel beendet und eine 5. Staffel produziert wird. Über die Handlung wird noch nichts verraten, jedoch werden den Serienmachern ihre Kinderdarsteller zu schnell erwachsen und drohen schon bald aus ihrer Rolle zu fallen. Darüber hinaus wollten die Duffer-Brüder die Serie nicht überstrapazieren. Wenn es jedoch nach Produzent Shawn Levy oder Netflix geht, könnte man sich durchaus eine 5. Staffel vorstellen.

Die 4. Staffel von „Stranger Things“ wird bis Mitte 2020 gedreht und dürfte demnach frühestens Ende 2020, eher Anfang 2021 auf Netflix an den Start gehen. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Hier könnt ihr den ersten Teaser-Trailer noch einmal sehen.