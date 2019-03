Stranger Things - Offizieller Trailer zu Staffel 3 ist da, hier ansehen!

Die Mystery-Sci-Fi-Serie „Stranger Things“ startet mit einer 3. Staffel durch. Der offizielle Trailer zu Season 3 wurde soeben veröffentlicht. Wir haben alle Infos zur neue Staffel und dem Serienstart für euch zusammengefasst!

Das warten hat schon bald ein Ende, Stranger Things geht in eine neue Runde. Season 3 wird bereits in diesem Sommer auf Netflix ausgestrahlt. Schon jetzt könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur neuen Staffel ansehen, der soeben von Netflix auf den offiziellen Kanälen veröffentlicht wurde.

Stranger Things Season 3

Aber worum geht es in der Fortsetzung „Stranger Things: Staffel 3“? Das Sci-Fi-Abenteuer rund um Eleven (Millie Bobby Brown), die über spezielle Kräfte verfügt, schließt an die 2. Staffel an.

"Wir sind keine Kinder mehr. Was hast du gedacht, dass wir für den Rest unseres Lebens bei mir im Keller sitzen und Spiele spielen?"

Die Charaktere entwickeln sich weiter, was nicht zuletzt durch ihr äußeres Auftreten visualisiert wird. Im dreiminütigen Trailer sehen wir die ganze Rasselbande in ihrer Frohnatur. Die Mall, in der Steve (Joe Keery) nun arbeitet, spielt dabei eine große Rolle.

Frei nach dem Motto "Ein Sommer kann alles verändern" wird etwas Unbekanntes passieren, das Mike (Sadie Sink) und Elfi noch näher zusammenschweißt. Das Städtchen rund um Hawkins wird demnach erneut mit einer Bedrohung konfrontiert. In Stranger Things: Staffel 3 darf demnach ein mysteriöses Monster aus der Anderswelt nicht fehlen. Davon ab passieren weitere geheimnisvolle Dinge. Doch ob es die Freunde schaffen, sich dem Übel entgegenzustellen, sehen wir schon bald!

Im Cast befindet sich neben den üblichen Verdächtigen Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp), Nancy (Natalia Dyer), Steve Harrington (Joe Keery), Mike (Finn Wolfhard), Eleven (Millie Bobby Brown) Chief Hopper (David Harbour) nun erstmals die Schauspielerin Maya Thruman-Hawke, die Robin spielt. Mehr zu den einzelnen Folgen erfahrt ihr hier:

Der Serienstart der 3. Staffel von „Stranger Things“ beläuft sich auf den 4. Juli 2019. Die Serie wird hierzulande auf Netflix zu sehen sein. Und hier ist der Trailer: