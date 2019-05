Stranger Things - Neuer Clip und Charakterposter zur 3. Staffel bringen den Sommer nach Hawkins

Die 3. Staffel der Mystery-Sci-Fi-Serie „Stranger Things“ wird mit einem neuen Clip und Charakterpostern beworben. Damit hält der Sommer mitsamt Feuerwerk Einzug in Hawkings. Aber es wird nicht alles so friedlich sein.

Im Sommer geht es mit Stranger Things weiter. Die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie um das Mädchen Elf (Millie Bobby Brown), die telekinetische Kräfte besitzt, schließt an die vorherige Staffel an und führt die Handlung weiter. Neue Einblicke gibt es nun in Form eines neuen Clips - den gibt es am Ende der News zu sehen - und mehreren Charakterpostern.

Zahlreiche Charakterposter

Das Motto von Staffel 3 heißt „Ein Sommer kann alles verändern“. Dieses Motto prangt auf den Charakterpostern und warnt uns bereits vor, dass uns in der 3. Staffel eine mysteriöse Bedrohung erwartet, der sich Elfie und Mike (Finn Wolfhard) entgegenstellen müssen. Wie wir es von der Serie kennen, darf auch in Staffel 3 ein Monster von der anderen Seite nicht fehlen.

Die Poster zeigen die Charaktere aus der 3. Staffel – allesamt vor einem Nachthimmel mit Feuerwerk und Jahrmarkt. Mit dabei sind natürlich neben Elf und Mike noch ihre Freunde Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Will (Noah Schnapp). Weiterhin im Cast vertreten sind Nancy (Natalia Dyer), Steve Harrington (Joe Keery), Mike (Finn Wolfhard) und Chief Jim Hopper (David Harbour). Als Neuzugang sehen wir das Mädchen Robin, gespielt von Maya Thruman-Hawke.

Neuer Clip heißt den Sommer willkommen

Staffel 3 von „Stranger Things“ startet am 04. Juli auf Netflix. Shawn Levy, der Produzent der Serie, ließ bereits durchblicken, dass die neue Staffel in vielen Episoden eine große Spur von heller Leichtigkeit und Fröhlichkeit austrahle, aber auch in düstere Territorien führe. Die neue Staffel soll düsterer und actiongeladener werden als die beiden vorherigen.

Der neue Clip zur 3. Staffel von „Stranger Things“ zeigt Billy Hargrove, den wir schon aus der 2. Staffel kennen, bei seiner neuen Arbeit als Bademeister in Hawkins. Mit seinem braungebrannten Oberkörper lenkt er dabei die Aufmerksamkeit so einiger Damen auf sich.

Den Teaser könnt ihr euch hier ansehen!