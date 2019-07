Stranger Things - Netflix veröffentlicht überraschend Zahlen zur 3. Staffel

Eigentlich hält sich das Streaming-Portal Netflix gern bedeckt, wenn es um Zahlen zu aktuellen Ausstrahlungen und Staffeln geht. Im Falle der 3. Staffel von Stranger Things scheinen sie ihre Fassade aber gern fallen zu lassen. Denn diese ist erfolgreicher denn je.

Wie aus einem Tweet von Netflix US hervorgeht, hat Stranger Things: Staffel 3 bereits mehr als 40,7 Millionen Zuschauer. Eine gigantische Zahl, bedenkt man, dass die aktuelle Season erst am 04. Juli 2019 global gestartet ist. 18,2 Millionen Zuschauer haben die Staffel in dieser Zeit schon durchgeschaut.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season.